Emmaus Prato spegne le prime 40 candeline: il programma dei festeggiamenti

Da sempre vicino a chi lotta per uscire da povertà, solitudine ed emarginazione. La comunità ha sede a Castelnuovo ma in città sono tante le attività portate avanti dai volontari

Ma.Gu.

La comunità di Emmaus a Prato compie 40 anni. L’esperienza fondata dal sacerdote francese Abbé Pierre nel secondo dopoguerra arrivò nella città laniera alla fine degli anni Settanta. Tutto cominciò con una richiesta di aiuto. Era la notte di Natale e un uomo preso dalla disperazione si rivolse a don Alessandro Cecchi. Voleva togliersi la vita. Il sacerdote gli disse: «Dormi qui, ne parliamo domani».In quegli anni don Cecchi avvertiva la necessità di dare una risposta ai problemi della povertà, della solitudine e dell’emarginazione. L’autorizzazione a partire con una comunità arrivò direttamente dall’Abbé Pierre, che tenne un incontro al Soccorso nel marzo del 1978.Da allora, Emmaus Prato è cresciuto e ha realizzato nuove esperienze. Prima alle Caserane, poi a Castelnuovo, dove don Cecchi è stato a lungo parroco, e dove il mercoledì e il sabato si tiene il noto mercatino. «Ma attenzione – precisa Jean Paul Corpataux, che ancora oggi guida la comunità composta da una quindicina di persone assieme alla moglie Morena Moretti - noi non siamo un semplice punto vendita, è bene che la gente lo sappia. Quello è un modo per sostenerci. Dietro il nostro lavoro ci sono volti, persone, storie e il desiderio di riprendersi una vita sfuggita di mano». Tante le iniziative in programma per festeggiare i 40 anni di Emmaus. Mercoledì 18 aprile, alle ore 21, alla Libreria in Santa Trinita proiezione e conferenza dal titolo «Emmaus, storia di un movimento». Il 27 maggio nella cappella dell’ospedale ci sarà una veglia aconfessionale per la pace; il 26 giugno in San Bartolomeo conferenza su «Le migrazioni nella Bibbia» con il teologo Giulio Michelini. E poi per tutto l’anno il ciclo «porte aperte» nei mercatini di Castelnuovo, viale Montegrappa, all’Oasi in via Fiorentina, alla Boutique della solidarietà in via Convenevole e a Narnali in via Pistoiese. Il programma completo è scaricabile dal sito emmausprato.it Nella primavera del 1997 nasce, su ispirazione di don Alessandro Bigagli, allora parroco della Madonna dell’Ulivo. Qui, grazie alla presenza di Alessandro Bardazzi, e al coinvolgimento dei gruppi parrocchiali, nasce un gruppo cosiddetto «itinerante», il cui scopo è quello di creare lavoro per persone in difficoltà. L’iniziativa funziona e così viene aperta una sede in via Santa Gonda, ora in viale Montegrappa dove è nato un mercatino e uno spazio per il riciclo dei materiali usati.Quaranta anni fa è stato aperto in via Convenevoleche vende prodotti realizzati in Paesi lontani o «recuperati» dai comunitari. Aè attivo un efficiente gruppo che ha la propria sede in via Pistoiese ed opera in collaborazione con la comunità di Castelnuovo. A Coiano un gruppo di amici di Emmaus, denominato, ha aperto un centro in via Bologna 337, nel quale i volontari si occupano di recuperare oggetti inutilizzati e di offrire accoglienza e disponibilità verso chi ha bisogno.In via Fiorentina 105 c’è, un luogo protetto nato per sostenere donne immigrate e vulnerabili. Qui c’è anche un mercatino che vende abbigliamento e oggettistica, ma non è solo questo, è principalmente un luogo di inclusione sociale che coinvolge in modo attivo molti volontari della zona Grignano-Badie.Ultima esperienza nata in ordine di tempo èin via Santa Trinita. Qui gli ideali di Emmaus sono perseguiti attraverso la cultura. Si tratta certamente di una libreria dove trovare qualche rarità, ma anche di un progetto per aiutare gli studenti con famiglie in difficoltà, a partire dall’acquisto dei libri.