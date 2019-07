La boxe sotto le stelle, con la terza edizione de "La Pratese in Piazza", si è rivelata un successo. Mille appassionati in piazza San Francesco a Prato si sono avvicendati durante gli incontri che avevano come obiettivo quello di sostenere l'Att (Associazione Tumori Toscana.).

Vince e convince la guerriera della Pratese Alessia Porto; Diego Pagnini ottiene una bella vittoria al suo terzo incontro, mentre Jashar "the machine" Dyrma, esplosivo e davvero in forma, stende l'avversario con un gancio destro al minuto 1.27 del primo round e vince per ko tecnico. Nel primo match professionista, al femminile, Emily "bum bum" Wahby ha tutta la piazza dalla sua parte e dopo un inizio un pò con il freno a mano tirato, per il debutto nel professionismo pesi leggeri, si scioglie e alla sesta ripresa è padrona del ring e vince ai punti con la serba Bojana Djukic. Wahby, dopo essere stata campione del mondo di Muay Thai, ha scelto di provare la strada della boxe e l'inizio è senz'altro positivo "Sono contentissima - dice Emily - all'inizio ero un po' tesa per il tanto pubblico presente e non volevo fare brutte figure e perché era il mio primo incontro di boxe a livello professionistico. Poi grazie al tifo e a una serata magica sono riuscita ad esprimermi ai miei livelli anche se ho ancora tanto da imparare in questa disciplina". Presente il sindaco Matteo Biffoni che ha elogiato l'organizzazione della Pugilistica Pratese.