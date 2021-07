14.07.2021 h 18:17 commenti

Emersione dei rapporti di lavoro, 1.560 le istanze arrivate alla prefettura di Prato che ha assunto 7 interinali

Rinforzi allo Sportello unico per l'immigrazione per velocizzare l'analisi delle pratiche presentate dopo il decreto legge sulla salute e sulla sicurezza relativo all'emergenza sanitaria. 363 i contratti di lavoro già sottoscritti, 270 gli appuntamenti fino a settembre

Un esercito di 1.560 'invisibili' pronto a uscir fuori dall'anonimato attraverso l'ammissione di contratti di lavoro irregolari. Tante sono le istanze che la prefettura di Prato ha ricevuto tra il primo giugno e il 15 agosto dello scorso anno, periodo durante il quale i lavoratori senza contratto – in particolare stranieri – hanno potuto presentare domanda di emersione sulla scorta del decreto legge 34/2020 varato per garantire, in piena emergenza sanitaria, la tutela della salute e della sicurezza di ogni singola persona e perciò della collettività.

Ad oggi sono 363 i contratti già sottoscritti, mentre sono 270 gli appuntamenti programmati fino a settembre. Un lavoro enorme per la prefettura che però può contare su un incremento dell'organico: sette i lavoratori interinali che sono stati chiamati per aiutare il personale dello Sportello unico per l'immigrazione.

Gli interinali sono già operativi e si occupano dell'iter previsto per l'esame delle domande, dall'acquisizione della documentazione integrativa fino alla conclusione della procedura con la convocazione del soggetto che ha presentato richiesta di emersione.

Restano però ancora centinaia di istanze da esaminare e per questo la prefettura ha preso contatti con la questura e con l'Ispettorato territoriale del lavoro, anche loro coinvolti nel procedimento.

"Un primo bilancio sull'andamento dei procedimenti di emersione – si legge in una nota della prefettura – e in particolare sul concorso di giovani interinali inseriti negli uffici, non può che essere positivo".



