Emergenza Ucraina, la rete familiare è in affanno e le strutture d'accoglienza sono al completo

I nuovi arrivi sono contenuti ma costanti. La ricerca di nuovi spazi è quindi continua. Appello del sindaco Biffoni: "Serve un sostegno importante ai servizi sociali, siamo davanti a una sfida epocale"

alessandra agrati

Gli arrivi dei profughi sono abbastanza contenuti ma costanti, a ieri 319 presenti nellaprovincia e di questi 155 minori, e in più ora inizia a scricchiolare la tenuta della rete famigliare.A distanza di un mese dai primi arrivi si moltiplicano le richieste alla Prefettura di presa in carico di persone che sono arrivate nelle scorse settimane e ospitate in casa di parenti e amici.I tre appartamenti messi a disposizione da Coop 22, in soli due giorni dall'apertura, sono praticamente al completo:su 30 posti ne sono occupati 27. Ventuno accolti ieri e sei nella giornata di oggi."Sono famiglie composte da donne e bambini che da qualche settimana vivono in città - ha spiegato Roberto Macrì presidente della Fondazione Santa Rita - nuclei da una parte abbastanza indipendenti per quanto riguarda la vita quotidiana, che però vanno supportati per gli aspetti legali e anche psicologici". Quindi, nonostante la disponibilità della struttura di via Roma, resta ancora il problema della mancanza degli spazi, anche in previsione del grande flusso di profughi che si prevede nelle prossime settimane. La Prefettura monitora la situazione che, per ora, "resta sotto controllo, anche se continuiamo a cercare nuovi spazi per garantire la continuità dell'accoglienza".Anche il sindaco Matteo Biffoni, in veste di delegato Anci per l'immigrazione in occasione dell'assemblea di Ali a Firenze ha espresso preoccupazione per come è strutturato il servizio di accoglienza e ha ribadito le due richieste fondamentali da parte dei sindaci: ripartizione delle competenze e più risorse: "Tutta l'assistenza sanitaria deve essere a carico delle Regioni, l'accompagnamento sui territori esclusivo appannaggio dei Comuni, perché riguarda inclusione scolastica, mediazione culturale, mediazione linguistica e così via".Altro problema che dovrà essere affrontato è quello dei servizi sociali che, con l'arrivo dei profughi, avranno un maggiore carico di lavoro: "Innanzitutto serve lo sblocco delle assunzioni, per l'impiego delle professionalità necessarie. - conclude Biffoni - Il rapporto con il terzo settore è fuori da ogni discussione, ma la contrattualizzazione deve essere a livello locale perché i servizi necessari ricadono sui territori".