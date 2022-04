11.04.2022 h 22:43 commenti

Emergenza Ucraina, da giovedì il gruppo ospitato in albergo sarà trasferito a Montecatini

La circostanza è emersa nel corso dell'audizione della protezione civile alla commissione consiliare 4. La struttura ricettiva tornerà a ospitare profughi dopo Pasqua

Sono venticinque i profughi ucraini ospitati all’Art hotel. Si tratta per lo più di mamme e dei loro bambini. Tra questi ce n’è uno che ha meno di due anni. In queste ore hanno ricevuto i giocattoli raccolti dalla Vab con grande commozione da parte di tutti i volontari. Giovedì prossimo il gruppo lascerà Prato per essere trasferito in un altro albergo, stavolta a Montecatini. La struttura ricettiva accanto al Centro Pecci tornerà a disposizione della Regione per accogliere i nuovi arrivi dalle zone di guerra, dopo il periodo pasquale. Ha chiesto di essere convenzionato anche l’Art Hotel Milano, nei pressi del Ponte XX Settembre. La circostanza è emersa ieri sera, 11 aprile, nel corso dell’audizione del sistema di protezione civile alla commissione 4, componente in materia, per fare il punto sull’emergenza Ucraina. Tra soluzioni in proprio, albergo, Cas e Sia, il territorio provinciale accoglie circa 400 persone di cui quasi la metà minorenni.

Al centro della commissione l’impresa del treno di aiuti partito venerdì sera dall’Interporto verso la Polonia. Quattordici vagoni carichi di aiuti di cui quasi due tutto della generosità dei pratesi. Una bella iniziativa partita dal Comune di Prato e poi diventata regionale e nazionale riuscendo a coinvolgere anche il gruppo Fs e a cui si sono aggiunte altre città del nord Italia per un totale di 27 vagoni. Alla domanda se questo progetto potrà essere replicato in futuro, il Sindaco Matteo Biffoni si è reso disponibile ma ha auspicato che non ce ne sia più bisogno.



Edizioni locali collegate: Prato

