Blocco spurghi, la Regione dice che è tutto ok ma a Prato resta l'emergenza. Aziende sul piede di guerra

Gida non è nell'elenco degli impianti che potranno gestire l'extraflusso nonostante la richiesta degli spurghisti del sindaco Biffoni e della stessa Gida

La Regione ha annunciato oggi, 7 settembre, la soluzione del problema dello smaltimento dei fanghi ma gli operatori del settore di Prato e in parte anche di Firenze non sono affatto dello stesso parere e si dicono pronti ad abbandonare il canale diplomatico per scendere in strada sotto la sede della Giunta toscana con i propri autospurghi. Non è stata accolta infatti, la richiesta di inserire la pratese Gida nell'elenco dei depuratori che potranno gestire gli extraflussi. Gida che tra l'altro è il più grande impianto della Toscana. Una doccia fredda anche per il sindaco Matteo Biffoni e la stessa Gida che nei giorni scorsi, dopo aver incontrato gli spurghisti, avevano espressamente richiesto alla Regione di inserire Gida in quell'elenco.

Il problema, così come per un'altra società che opera a Lucca, è la coesistenza in Gida sia di reflui civili che industriali: "Su questo - ha spiegato l'assessore regionale Federica Fratoni - stiamo facendo gli approfondimenti del caso. Dobbiamo partire innanzitutto dal comprendere quali siano le caratteristiche dei fanghi che devono comunque essere analoghe a quelle del servizio idrico integrato".

Decisione e parole che preoccupano il sindaco Biffoni: "Escludere Gida significa mettere in difficoltà il lavoro degli autospurghisti sul territorio non solo pratese, oltre a mettere a repentaglio l'efficienza del servizio. L'impianto del principale distretto industriale toscano non può stare fuori da questo accordo perché si rischiano ricadute su più fronti: ambientali, lavorative e occupazionali. Ho già chiesto un incontro con l'assessore Fratoni per risolvere una questione che si sta aggravando. Mi auguro di poterla incontrare a breve".

Nonostante una lenta ripresa dopo lo stop di agosto legato allo stop ai conferimenti in Lombardia per una sentenza del Tar, la capacità di accogliere gli extraflussi per l'impianto di Baciacavallo è ridotta alla metà: "Fino ad ora siamo riusciti ad aprire fino al 50% dell'impianto degli extraflussi grazie al nostro lavoro - sottolinea il presidente di Gida Alessandro Brogi -. Non capiamo perché non siamo stati inclusi nell'ordinanza regionale: se il problema sono le garanzie sulla qualità dei nostri fanghi siamo pronti a fornire i dati in qualsiasi momento".

In sostanza chi opera in zona è costretto a rivolgersi a depuratori privati, più lontani e a costi più elevati che ovviamente ricadono sull'utente.