Emergenza sfratti: sessanta al mese. L'allarme del Sunia

In media 15 alla settimana a cui vanno aggiunti quelli bloccati e non ancora eseguiti da prima della pandemia. A Pasqua pubblicata la graduatoria per assegnare le case popolari, troveranno un alloggio 200 pratesi

alessandra agrati

Sessanta sfratti in un mese, 15 alla settimana di cui una decina esecutivi, a cui vanno aggiunti quelli precovid, bloccati dall'emergenza sanitaria, ed eseguiti solo al 10%. A lanciare l'allarme il Sunia di Prato che oggi 23 marzo, insieme ai sindacati, parteciperà a un presidio davanti al Ministero delle infrastrutture per chiedere al Governo maggiore attenzione al problema casa.“Una situazione preoccupante – spiega la segretaria- che nei prossimi mesi potrebbe peggiorare per il caro bollette che, non solo si ripercuote sulle utenze domestiche, ma anche su quelle condominiali aumentando la morosità”. A Prato, inoltre, gli affitti sono fra i più alti, secondi solo a Firenze, con una media di 700 euro al mese. “Da anni chiediamo che vengano abbassati gli affitti – continua la segretaria - inoltre le case a disposizione sono sempre meno e questo incide notevolmente sul mercato”.Negli ultimi sei mesi, sempre secondo l'analisi del Sunia, è cambiata anche la tipologia di persone che non riescono a pagare l'affitto. “Cresce il numero delle persone anziane che un tempo, invece, erano quelle che garantivano l'alloggio anche alle altre generazioni. Proprio oggi ci sarebbe stato uno sfratto di un signore anziano che poi ha deciso di tornare a vivere al Sud insieme alla sorella”. Restano comunque criticità anche fra le famiglie, soprattutto italiane che sono la maggior parte di quelle che si rivolgono al sindacato degli inquilini, non solo per il contributo affitto, ma anche per chiedere aiuto per pagare le bollette. Ieri su 15 persone che si sono rivolte allo sportello pratese 13 hanno dichiarato di avere difficoltà a saldare le spese domestiche del gas. “Dopo la pandemia – continua la segretaria - abbiamo chiesto a tutti i Comuni di creare una commissione apposita per programmare gli sfratti esecutivi in modo da evitare un'emorragia, ma pure per stabilire un criterio delle esecuzioni, a tutela anche dei proprietari”.Emorragia che a Prato non si è verificata. “In collaborazione con la prefettura – secondo l'assessore al sociale– abbiamo programmato poco alla volta gli sfratti e questo ci ha permesso di trovare soluzioni alternative, frutto anche di una politica mirata che negli ultimi tempi ci ha permesso di aggiungere in totale 60 posti per l'accoglienza in tre diverse strutture”. Intanto entro Pasqua verrà pubblicata la graduatoria per l'assegnazione delle case popolari. “In un anno – assicura Biancalani – dovremmo riuscire a dare una risposta a circa 200 persone. Il problema affitto a Prato resta, ma intanto abbiamo trovato soluzioni alternative per dare un tetto a più famiglie possibili”. In difficoltà anche l'associazione il Casolare che fa riferimento alla Caritas: “Oltre alle normali richieste delle famiglie che non hanno garanzie per ottenere un affitto – spiega il presidente– dall'inizio del mese abbiamo 20 richieste dovute agli sfratti. Numeri che non possiamo reggere: serve un ombrello da parte dell'amministrazione comunale a tutela di pagamenti”.