Il governo non ha rifinanziato il fondo di sostegno per gli affitti e la morosità incolpevole e questo mette a rischio circa 600 famiglie pratesi che potrebbero non ricevere più il contributo, in alcuni casi fino 2mila euro l'anno. E' l'allarme lanciato dal Comune e dal Pd che se la prendono anche con le parlamentari pratesi di centrodestra, accusate di non aver fatto niente per un problema come quello dell'emergenza casa che, come dice il vicesindaco e assessore al Sociale Simone Faggi, "non ha colore politico".

Tutto questo in un situazione già di per sé drammatica con gli sfratti nella provincia di Prato che nel 2022 sono stati 360, il 97% dovuti a morosità. Di questi una media di venti al mese sono stati eseguiti con la forza pubblica.

Tornando al mancato rifinanziamento del fondo di sostegno per gli affitti e la morosità incolpevole, questo dal 2020 al 2022 ha permesso di aiutare a Prato città 878 famiglie: dalle 91 del 2020, alle 188 del 2021 e alle 599 del 2022. Richieste in costante aumento che sono passate da 579 a 821. In totale a Prato nel triennio, sono arrivati 1.584.197 euro.

“Il restante delle domande non coperte dal fondo nazionale - spiega Simone Faggi - sono state finanziate direttamente dal Comune di Prato, dalla Regione e da risorse provenienti negli anni da progetti di altri enti. Senza il rifinanziamento del fondo, rispetto ai numeri del 2022, non potranno essere rifinanziate 600 domande. Un dato veramente drammatico. Ritengo infine molto grave l’assenza e il silenzio sulla questione dei parlamentari pratesi del centrodestra. Nessuno ha mosso un dito”.

Sul mancato rinnovo del fondo per gli affitti è intervenuto anche il segretario del Pd Marco Biagioni: “Un colpo durissimo per tantissime famiglie a basso reddito che attraverso questo contributo riuscivano a far fronte alla rata mensile. Famiglie che in questi mesi sono costrette a fronteggiare anche una raffica di aumenti su beni di prima necessità. La situazione è gravissima e insostenibile”

Non solo, secondo il Sunia almeno 5.000 le famiglie sono sull’orlo del precipizio dell’abisso sfratti. Spesa, quella dell'affitto, che incide per il 50% del reddito familiare (Il 13% paga tra i 500 / 600 euro mensili, il 34% tra 600 / 700 euro, il 32% tra 700/ 800, il 21% più di 800 mensili).

"I dati dell'emergenza abitativa a Prato nel 2022 sono in aumento – ha spiegato la segretaria del Sunia di Prato e Firenze Laura Grandi – sempre più famiglie hanno difficoltà a pagare affitti e bollette. Con la scelta del Governo di non rifinanziare più il fondo, prevediamo un aumento del 30% dei nuclei familiari che avranno lo sfratto. Un peso per le stesse famiglie, ma anche per i Comuni che dovranno fare i conti con una vera e propria emergenza”.

Da luglio a dicembre dello scorso anno si sono recate allo sportello del Sunia 307 persone in maggioranza italiane (68%), in prevalenza con reddito da lavoratore dipendente (47%) e pensionati (39%) il resto commercianti e titolari di partita Iva.

Oltre che per l'affitto, le domande di aiuto riguardano il pagamento delle bollette che in media hanno subito un incremento fra i 250 e i 320 euro. In tutti i casi si tratta di un aumento del doppio rispetto alla bolletta dell’anno precedente.

