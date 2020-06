22.06.2020 h 14:23 commenti

Emergenza sfratti esecutivi, nell'anno della pandemia potrebbero raggiungere quota 500. Il Sunia "Bisogna rivedere i patti territoriali"

Sono 259 le famiglie che per la prima volta hanno chiesto aiuto al Sunia, sono lavoratori dipendenti e operai che non riescono più a sostenere le spese.Prato resta il capoluogo con i canoni più alti e il minor numero di case di edilizia popolare

Nel 2020, a Prato, gli sfratti esecutivi per morosità incolpevole potrebbero raggiungere quota 500, il 30% in più rispetto allo scorso anno e tra chi non riesce più a pagare l’affitto ci sono 259 famiglie che, per la prima volta, si sono rivolte al Sunia.

Dati che non solo riguardano un’emergenza economica, ma anche un cambiamento sociale: con la cassa integrazione per quasi 30mila persone in tutta la provincia, a soffrire sono soprattutto impiegati e quadri che nei mesi di quarantena, secondo un’indagine della Cgil, hanno visto una diminuzione dello stipendio del 47% pari a 750 euro netti al mese, contro i 350 (33%) di un operaio.

“In grave difficoltà - spiega il segretario provinciale della Cgil Lorenzo Pancini – sono i cosiddetti lavoratori poveri che, con la pandemia, hanno avuto una drastica diminuzione dei salari che inevitabilmente si trasforma in emergenza abitativa”.

A confermare il bisogno di sostegno economico per pagare gli affitti, tra i più alti in Toscana con 800 euro per un trilocale e 500 per un monolocale, anche il numero di richieste al bando pubblicato dal comune per affitto Covid. Sono state 1.989 le domande, 1.470 ammesse ma finanziate 605, numeri che potrebbero aumentare con il ricorso dei 500 esclusi per vizi di forma.

“Prato – spiega Laura Grandi, segretaria regionale e pratese del Sunia – è il capoluogo con gli affitti più cari e quello con meno case di edilizia popolare. Uno squilibrio che denunciamo da anni, ma che ora sta diventando drammatico: chiediamo all’amministrazione comunale di favorire incentivi per i proprietari virtuosi con un'agevolazione Imu del 5,7% sulle case di affitto calmierato con un ulteriore abbattimento ai proprietari che riducono del 10% il canone concordato e un bonus da 500 euro ai proprietari che passano dagli affitti a libero mercato a quelli calmierati. Inoltre è necessario anche sollecitare alla Regione i contributi per la ristrutturazione delle 130 case Epp che non possono essere utilizzate. Del resto anche le 1.780 a disposizione, sono decisamente poche ”.

Non solo richieste all’amministrazione, ma anche alle sigle dei proprietari : “Dal 2003 – spiega Davide Innocenti della segreteria regionale Sunia – non vengono rinnovati i patti territoriali che hanno stabilito affitti minimi molto alti. Faccio un appello affichè prevalga l’interesse comune e non quello di una categoria. E’ importante anche la creazione, come in altre province, di una commissione territoriale che vigili sugli sfratti. Prato è al quarto posto nella classifica regionale”.

Il Sunia, con gli accordi territoriali, punta ad un abbassamento degli affitti di circa il 30% che porterebbero a una diminuzione degli sfratti e quindi a gravare meno sui bilanci comunali per dare risposte alle emergenze abitative .Nel 2019 sono stati 1.500 quelli convalidati, 270 eseguiti con la forza pubblica. “In emergenza Covid – continua Grandi – abbiamo proposto una ricontrattazione degli affitti, ma soltanto 39 piccoli proprietari hanno accettato, la maggior parte ha rifiutato, creando ancora più problemi per la riscossione dei canoni. E’ necessario anche rivedere il metodo di calcolo che a Prato si basa sulla superficie catastale e non quella calpestabile, una differenza che incide per circa il 15%”.Tra le tante anomalie del mercato degli affitti a Prato, secondo il Sunia, anche la prassi di godere della cedolare secca del 10% anche se si affitta a prezzi di libero mercato.

A richiedere aiuto al Sunia oltre ai lavoratori dipendenti anche le partite Iva, gli stagionali e chi lavora con un falso part time: 83 persone hanno chiuso l'attività, 109 nove appartengono a un nucleo familiare con almeno una persona in cassa integrazione e 18 a uno con almeno due persone e per 49 casi un lavoratore aveva chiuso l'attività e l'altro è in cassa integrazione.





