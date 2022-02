18.02.2022 h 19:24 commenti

Emergenza sfratti, dopo lo sblocco sono seicento le famiglie pratesi a rischio

E' la previsione degli uffici comunali che hanno chiesto e ottenuto dal Tribunale di procedere in modo graduale. L'assessore Biancalani: "Numeri più contenuti del previsto anche grazie all'aver quadruplicato il budget per il bando Scansa sfratti"

Seicento sfratti. Tanti sono quelli in arrivo nel Comune di Prato dopo i due anni di blocco deciso dal governo per fronteggiare le conseguenze economiche dell'emergenza Covid. La stima, effettuata dagli uffici comunali e considerando circa 250/300 sfratti all'anno, è stata resa nota dall'assessore al sociale Luigi Biancalani ieri, 18 febbraio, nel corso dell'audizione alla commissione consiliare 5 presieduta da Rosanna Sciumbata. "Rispetto alle previsioni di altri o sindacati che ho letto recentemente, - afferma Biancalani- sono numeri più contenuti fortunatamente ma comunque importanti e che testimoniano un problema reale. Non è detto che tutte e 600 le famiglie coinvolte vengano a bussare alla nostra porta, ma comunque ci siamo organizzati per dare delle risposte. Intanto abbiamo ottenuto dal Tribunale di Prato di dare corso agli sfratti sbloccati in modo graduale e non tutti insieme".

Se il numero degli sfratti sbloccato non è così alto come si temeva è anche grazie al bando Scansa sfratti il cui budget è stato quadruplicato passando dai precedenti 400mila euro agli attuali 1 milione e 750mila euro. Recentemente poi, sono intervenute altre novità che hanno permesso di dare respiro al Comune nella sua azione di paracadute per l'estrema fragilità: "La ristrutturazione e attivazione del Casone a Iolo, di casa Anna in via Fiorentina e di casa Renato in via Borgovalsugana ci permettono di dare una risposta ad almeno una sessantina di persone in più rispetto al passato.- prosegue Biancalani - Ci sono poi 70 appartamenti dell'agenzia Il Casolare per l'emergenza alloggiativa che si aggiungono a quelli del Comune. Complessivamente in questo momento ci sono oltre 600 persone in emergenza alloggiativa ma è un numero che varia di giorno in giorno. Ovviamente stiamo continuando ad assegnare le case popolari con la vecchia graduatoria in attesa di avere quella nuova. In più nel 2021 abbiamo assegnato i 72 alloggi a canone calmierato per quella fascia di popolazione che appartiene alla cosiddetta zona grigia". Su quest'ultimo fronte c'è una buona notizia in arrivo. Sarà acquisito anche il terzo immobile in via di Gello, oggi ridotto a un cantiere abbandonato e spesso rifugio per sbandati, per farne housing sociale. Essendo oggetto di un fallimento, la procedura è complessa e lunga ma ci sono buone speranze per entrane in possesso entro la fine dell'anno in modo da poter completare l'edificio. Un'opportunità in più per chi sogna un tetto stabile sopra la propria testa ma è in difficoltà economica.

(e.b.)