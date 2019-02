14.02.2019 h 18:22 commenti

Emergenza scarichi abusivi di rifiuti in collina a Montemurlo: la condanna del sindaco

Si tratta per la maggior parte di calcinacci e ripuliture di soffitte ma c'è anche un'auto, piena di immondizia, gettata in un dirupo

Da circa due mesi la polizia municipale di Montemurlo sta registrando un preoccupante aumento degli scarichi abusivi nella zona collinare. Sono oltre dieci gli abbandoni rilevati dagli agenti dall'inizio dell'anno in zone anche impervie del territorio a Javello, il Barone, Albiano. Non si tratta di rifiuti industriali o tessili, ma bensì di scarichi domestici come piccoli quantitativi di calcinacci, frutto di ristrutturazioni, sacchetti della spazzatura, ripuliture di soffitte o di traslochi. Tutto materiale cioè che potrebbe essere tranquillamente conferito all'isola ecologica di via Puccini ma che inspiegabilmente finisce in fossi, dirupi e luoghi sperduti e impervi sulle montagne montemurlesi.

Il caso più eclatante è quello di un'auto, caricata di rifiuti, e spinta giù da un dirupo nella zona di Javello. Durante la discesa al veicolo si sono aperti gli sportelli e tutta l'immondizia che era contenuta al suo interno e finita fuori. Un vero scempio ambientale e un gesto scellerato, perché le operazioni di pulizia e recupero non si presentano di semplice risoluzione.

“Si tratta di un fenomeno molto preoccupante che stiamo seguendo con attenzione.- spiega il sindaco Mauro Lorenzini - Sono in corso le indagini della Municipale e contiamo di risalire quanto prima ai responsabili di questi odiosi abbandoni che deturpano l'ambiente, lo inquinano e costano molti soldi alle casse comunali. Ho chiesto alla polizia municipale di intensificare i controlli,ma faccio appello a tutti i cittadini affinché ci segnalino con sollecitudine, non solo gli scarichi che individuano sul territorio, ma anche movimenti sospetti, prendendo nota di numeri di targa dei veicoli. I cittadini sono le nostre più importanti sentinelle sul territorio”.

La vigilanza è importante anche per non incorrere in sanzioni. Secondo il regolamento comunale sullo smaltimento rifiuti, i proprietari di terreni e di aree pertinenziali alle abitazioni hanno l'obbligo di tenerli puliti. In caso di abbandono di rifiuti, infatti, è sanzionato sia l'autore dello scarico abusivo sia il proprietario del terreno, che ha anche l'obbligo di provvedere alla pulizia.