13.12.2018 h 12:21 commenti

Emergenza sangue di gruppo 0: appello ai donatori e raccolta straordinaria alla Fratres

C'è urgente bisogno anche di A negativo. Domenica sarà possibile effettuare la donazione nella sede di via Galcianese

Appello per i donatori per il gruppo 0. Il meteo del sangue emesso dal centro regionale della Toscana segnala la gravissima carenza di questo gruppo sanguigno e l’urgente bisogno di A negativo. Per questo la Fratres invita i cittadini, in questo periodo vicino al Natale, a compiere un gesto solidale: quella della donazione del sangue.

Domenica 16 dicembre è stata organizzata una raccolta presso la sede provinciale in via Galcianese, che si trova all’interno del complesso della Misericordia di Prato.

Si può donare dalle 7 alle 11. Tutti possono farlo: basta avere una età compresa tra i 18 e i 65 anni, pesare più di 50 chili ed essere in buona salute. Per partecipare è consigliabile la prenotazione, chiamando la segreteria al numero 0574-609730. Telefonando al centralino Fratres è possibile prenotarsi anche per il centro trasfusionale dell’ospedale di Prato.

La giornata di raccolta è aperta a tutti i donatori e a coloro che ancora non hanno mai donato il sangue e intendono farlo per la prima volta.