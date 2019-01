18.01.2019 h 15:55 commenti

Emergenza sangue da bollino nero: carenze per i gruppi A, B e O sia positivo sia negativo

Appello del Centro regionale della Toscana che chiede "l’indispensabile attivazione dei donatori onde evitare blocchi di attività"

È un meteo del sangue da bollino nero quello emesso in questi giorni dal Centro regionale della Toscana. Attualmente c’è una gravissima carenza dei gruppi A, B e 0 sia positivo che negativo. Tale situazione richiede "l’indispensabile attivazione dei donatori onde evitare blocchi di attività".

Per questo motivo il Gruppo Donatori di Sangue della Fratres invita alla giornata di raccolta in programma questa domenica, 20 gennaio, dalle 7 alle 11 presso la sede provinciale in via Galcianese (posta all’interno del complesso della Misericordia di Prato).

L’appello è rivolto a tutti i donatori e a coloro che si apprestano a fare questo importante gesto solidale per la prima volta. Per donare occorre avere dai 18 ai 65 anni, pesare più di 50 chilogrammi ed essere in buona salute.

Per informazioni e prenotazioni: 0574-609730. Presso la segreteria della Fratres si può prenotare anche per donare il sangue nel centro trasfusionale dell’ospedale di Prato.