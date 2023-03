11.03.2023 h 15:48 commenti

Emergenza pronto soccorso, Uil chiede aiuto a Biffoni (Anci): "Collaboriamo per ripristinare il diritto alla salute"

Lettera aperta del sindacato al sindaco di Prato in qualità di presidente di Anci Toscana. "Servono soluzioni drastiche, altrimenti ci ritroveremo come altre Regioni a dover fare i conti con i pronto soccorso gestiti dai privati o dalle cooperative". Al momento la Regione sta incontrando le tre asl ma non risultano provvedimenti immediati

(e.b.)

In attesa che la Regione prenda provvedimenti per migliorare le condizioni in cui si trovano a lavorare i sanitari dei pronto soccorso toscani tra mancanza di personale, accessi impropri e mancanza di posti letto per i ricoveri, la Uil Fpl, scrive al presidente di Anci Toscana e sindaco di Prato, Matteo Biffoni. Consapevole che è la Regione ad avere competenza in materia sanitaria ma preoccupato dalla grave situazione che si è creata, manifestata in tutta la sua drammaticità dall'ultimatum lanciato un paio di settimane fa da ben 288 medici del settore, il sindacato si rivolge ad Anci per chiedere “la collaborazione con tutti i sindaci che vogliono impegnarsi a ripristinare il diritto alla salute sancito dalla Costituzione”. Uil pone l'accento anche sulla situazione delle liste di attesa e sulla medicina di prossimità che non decolla.In Toscana "i pronto soccorso e tutto il sistema di emergenza urgenza – scrive la Uil nella lettera a Biffoni - stanno vivendo un momento critico che è sotto gli occhi di tutti", fra "carenza di personale, fuga di medici dal pubblico al privato, liste di attesa ingestibili". Secondo il sindacato "occorrono subito progetti ed investimenti per interrompere l'emorragia dei professionisti dei servizi pubblici verso il privato, perché il diritto alla salute è sancito dalla nostra Costituzione e va garantito dalle istituzioni". In particolare per quanto riguarda i pronto soccorso, si legge nella lettera, "servono soluzioni drastiche - afferma la Uil-Fpl -, altrimenti anche la Toscana si ritroverà come altre Regioni a dover fare i conti con i pronto soccorso gestiti dai privati o dalle cooperative, dove non c'è garanzia sulla affidabilità del personale".Problemi che Biffoni che conosce bene perché il pronto soccorso dell'ospedale del suo territorio, il Santo Stefano, è tra i più critici per accessi record, personale ridotto all'osso da costanti “fughe” non sostituite e tempi di attesa oltre 48 ore per un ricovero a causa del sottodimensionamento dell'ospedale rispetto alle esigenze del territorio. In questi giorni la Regione sta incontrando i vertici delle tre asl toscane e i relativi capi dipartimento, ma al momento non risulta in arrivo alcun provvedimento urgente per allentare la morsa nonostante il periodo delle ferie estive sia alle porte e con esso l'impossibilità di coprire i turni.