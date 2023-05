16.05.2023 h 15:25 commenti

Emergenza pronto soccorso, "precettati" dall'Asl tutti i medici ospedalieri

Per ovviare alle carenze saranno fatti ordini di servizio con l'impiego a rotazione nell'emergenza per i sanitari degli altri reparti. Al Santo Stefano di Prato la situazione più grave

(e.b.)

Per coprire i turni del pronto soccorso, a cominciare da quello di Prato che è il più in difficoltà, arrivano gli ordini di servizio per tutti i medici ospedalieri. Significa che i camici bianchi delle Medicine o della Chirurgia saranno chiamati a lavorare anche in pronto soccorso. Lo ha scritto nero su bianco l'Asl Toscana Centro in una delibera appena pubblicata.Una decisione che era nell'aria da tempo e che nelle scorse settimane era stata individuata anche dal vicesindaco di Prato, Simone Faggi, come extrema ratio per garantire il funzionamento di un servizio essenziale. Un intervento con pochi precedenti nel territorio di competenza dell'Asl Centro, ma d'altronde lo stato di salute – si passi il termine – della medicina d'urgenza è davvero drammatico. C'è bisogno di mettere subito una toppa per il periodo estivo per garantire un minimo di ferie a tutti, ma probabilmente tale assetto proseguirà anche nelle altre stagioni. Il testo della delibera, elencando i vari provvedimenti presi dal 2019 a oggi che evidentemente hanno avuto un'efficacia dubbia o minima, fornisce anche dei numeri che dimensionano il problema: dal 2019 sono "fuggiti" o andati in pensione 25 medici a tempo indeterminato di cui ben 7 dal pronto soccorso del Santo Stefano che già aveva una percentuale di scopertura alta della pianta organica e che oggi deve coprire i turni con una ventina di professionisti. Come è noto, nessuno dei 60 medici in graduatoria dell'ultimo concorso per la Medicina d'urgenza, ha accettato di venire a Prato. Troppo stressante con i suoi accessi record, secondi solo a Careggi, e con pochi colleghi con cui intercambiarsi. Un cane che si morde la coda perchè senza nuovi ingressi, lo stress cresce ulteriormente e chi c'è scappa via il prima possibile aggravando la situazione di chi resta. Anche gli altri pronto soccorso hanno poco da festeggiare. A fine 2022 è stata autorizzata l'assunzione di 40 medici da quella graduatoria. Di fatto, ne sono stati acquisiti solo 10 di cui 5 già presenti in azienda. Significa che il saldo è positivo solo per altrettante unità. Gli altri hanno preferito scegliere altre strade che nel frattempo si sono aperte. L'Asl è corsa quindi ai ripari attivando i contratti liberi professionali per specializzandi e specializzati ma di 26 se ne sono concretizzati solo 10. E ancora l'assunzione di 50 medici di medicina Interna con obbligo per i primi 2 anni di prestare il 30% dei turni in pronto soccorso, più altri 35 di cui 10 assegnati al 100% al pronto soccorso (ma solo 3 nuove assunzioni, gli altri erano dentro con contratti diversi), 24 con il 30% dell'attività in pronto soccorso e 1 con il 50%. Nel marzo scorso Asl si è messa anche alla ricerca di 3 gastroenterologi per assegnarli al 30% al ps ma solo uno ha accettato. Gli altri due sono stati rimpiazzati da altrettanti neurologi. Ultima azione disperata, prima di abbassare il capo agli ordini di servizio, riguarda gli specializzandi: è stata pubblicata una manifestazione d'interesse per mettere a disposizione 8 ore settimanali da svolgere fuori formazione.In un quadro drammatico come questo, è stato assordante il silenzio della Regione. Dopo mesi di annunci a vuoto, solo oggi è stata presentata la riforma per attenuare le criticità della Medicina d'emergenza. Questo nonostante l'ultimatum lanciato a febbraio da oltre 280 medici del settore di tutta la Toscana. Di fronte alle mancate risposte della politica, molti di loro hanno deciso di cambiare vita e nessuno li può biasimare per questo.La riforma toscana prevede quanto deliberato oggi dall’Asl, ossia gli ordini di servizio per tutti o quasi i camici bianchi dell’ospedale. Nel comunicato della Regione si parla di “rotazione programmata” di tutti i medici di area medica (e con specializzazione equipollente alla medicina di emergenza urgenza) per prendere in carico i codici minori dal 3 al 5. Un modo più gentile per dire la stessa cosa. Oltre ai fast track specialisti, aperti almeno dieci ore al giorno sette giorni su sette, sarà istruita la funzione del ‘flussista’: avrà il compito di orientare i pazienti nei vari ambulatori e seguirne il percorso, prendendoli in carico nei momenti di attesa, monitorandoli, controllandoli e rivalutando i casi. Il flussista dovrà coordinarsi con il ‘bed manager’, ovvero il responsabile dei posti letto, ulteriore figura che sarà istituita e che dovrà raccordarsi con Rsa, cure intermedie, hospice ed altre strutture residenziali per la dimissione in modo da trasferire il paziente al presidio più adeguato alla patologia. Cose che in realtà a Prato ci sono già. Quanto alle retribuzioni dei medici, la Regione ha chiesto alle aziende di istituire percorsi di valorizzazione specifica per chi svolge attività in pronto soccorso in modo stabile, programmata e ricorrente per almeno il 75 per cento delle presenze in un anno. Dopo il superamento del periodo di prova, verranno attribuiti incarichi con valorizzazione economica superiore rispetto all’ordinario percorso di carriera esterno al pronto soccorso. La produttività aggiuntiva svolta in pronto soccorso verrà pagata 100 euro l’ora per i medici e 50 per gli infermieri. Inoltre le aziende potranno reclutare temporaneamente il personale già in servizio in altre aree in specialità equipollenti, anche ricorrendo ad incentivi nelle retribuzioni. E’ prevista una incentivazione nell’attività formativa e valorizzazione delle attività di tutoraggio.