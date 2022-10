11.10.2022 h 17:42 commenti

Emergenza medici 118, nuovi tagli in vista per i servizi nei comuni della provincia

Oggi vertice tra l'Asl Toscana centro e i sindaci di Montemurlo e di Vaiano in attesa della tanto attesa riforma regionale del settore

(e.b.)

Sul 118 i nodi vengono al pettine e non poteva essere altrimenti. Oggi i vertici dell'azienda sanitaria hanno incontrato i sindaci di Montemurlo e di Vaiano, Simone Calamai e Primo Bosi per prospettare una decisione già nell'aria da tempo e che si è cercato di rinviare il più possibile mettendo in campo, per il periodo estivo, anche i primari del pronto soccorso e della rianimazione. Nel frattempo però sono andati via altri tre medici e la coperta si è accorciata ulteriormente. Per ottobre tutto resta come è. Forse anche per novembre. Ma a dicembre spariranno le 12 ore di postazione medica a Vaiano e a di Montemurlo. Nel frattempo dovrebbe diventare esecutiva la riforma regionale del 118, in gestazione da tanto tempo.Domani, 12 ottobre, la delibera regionale dovrebbe essere presentata ai sindacati dei medici. Tale riforma indicherà i numeri di postazioni mediche, infermieristiche e di primo soccorso che le singole Asl declineranno nei propri territori anche in base al decreto Balduzzi che stabilisce una postazione di soccorso avanzata (medica o infermieristica) ogni 70mila abitanti o ogni 350 kmq, considerando anche distanza dagli ospedali e tipologia di territorio. In base a questi parametri di legge le postazioni mediche h 24 di Vernio e di Prato, una ciascuno, sono intoccabili. Ecco quindi che la scure regionale si abbatterà con ogni probabilità sulle 12 ore di Montemurlo (diurne e notturne sono alternate con Agliana) e sulle 12 ore diurne di Vaiano. Per i comuni medicei invece è previsto un accorpamento con i comuni della Piana, Campi e Signa.E' chiaro che nessuno dei due sindaci fa i salti di gioia. Di fronte a questo quadro però, quello di Vaiano, Primo Bosi, ha un approccio pragmatico: “Mi rendo conto che siamo di fronte a una riorganizzazione ma voglio che il mio territorio resti senza servizi. Ho chiesto quindi una postazione infermieristica h24 che copra anche il punto di primo soccorso. E' un servizio che garantisce 240 prestazioni all'anno, concentrate soprattutto in certi periodi. Non è molto ma in una zona come la nostra fa la differenza e permette di evitare di rivolgersi al pronto soccorso. Inoltre, in vista dell'ampliamento del nostro distretto, chiedo un potenziamento generale dei servizi e della guardia medica”. L'Asl si è detta disponibile a discutere l'apertura del punto di primo soccorso affidata agli infermieri. Per entrambi i territori c'è subito una risposta per la carenza dei medici di medicina generale. Domani sia Vaiano che Montemurlo rientreranno tra le zone carenti e come tali potranno usufruire della presenza degli specializzandi del settore.Prossima riunione per fare il punto della situazione è fissata per il 21 ottobre in vista di novembre. Se i turni dei medici non saranno coperti, il taglio delle due postazioni sarà anticipato. Con o senza riforma regionale la strada è tracciata.