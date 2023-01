23.01.2023 h 20:06 commenti

Emergenza freddo, tutte le strutture al completo. Sulla strada, per scelta, restano una trentina di homeless

Nel dormitorio e nelle due case di accoglienza in via Fiorentina e Borgovalsugana non ci sono più letti disponibili. L'assessore Faggi: "A chi ha fatto richiesta abbiamo dato un ricovero"

Con il freddo degli ultimi giorni è stato intensificato il servizio di ronda notturna per monitorare la situazione e assicurarsi che, chi non vuole entrare in una struttura, abbia coperte a sufficienza.Ad oggi il dormitorio di via Roma, la casa di via Fiorentina e quella di Borgovalsugana sono al completo: tutti i senza fissa dimora che hanno fatto richiesta di un letto al caldo lo hanno ottenuto. “Restano sulla strada – spiegaassessore al sociale – una trentina di persone,la metà sono tossicodipendenti, che non hanno fatto richiesta, tutti ruotano intorno al centro storico e non accettano le regole imposte per utilizzare le strutture, tra cui quella di farsi una doccia e non essere ubriaco. La situazione è sotto controllo, se avessimo nuove richieste siamo in grado di soddisfarle utilizzando temporaneamente un appartamento.”Anche l'associazione Giorgio La Pira monitora la situazione: “Il dormitorio - spiega la presidente- è al completo nonostante l'aggiunta di nuovi letti in previsione del freddo, monitoriamo comunque anche noi la situazione e siamo in stretto contatto con i servizi sociali”. Gli operatori di strada, insieme ai volontari di varie associazioni presenti sul territorio, di fatto coprono cinque giorni su sette e ormai sanno quali sono i rifugi frequentati dai senza fissa dimora, da quelli più evidenti come il portico della chiesa della Pietà a varie case abbandonate.