20.09.2018 h 20:16 commenti

Emergenza fanghi, gli operatori del settore lanciano l'ultimatum alla Regione

Sono pronti a una protesta con i loro camion di spurgo se Gida, l'impianto più grande della Toscana, non sarà inserita tra i depuratori abilitati a gestire l'emergenza. Oggi vertice con il sindaco Biffoni

Se la Regione non darà le risposte attese sull'emergenza fanghi, gli autospurghisti sono pronti a scendere in piazza con i propri mezzi. Questo pomeriggio, 20 settembre, i rappresentanti di una cinquantina di attività dell'area metropolitana hanno incontrato il sindaco Matteo Biffoni e i vertici di Gida, la società di depurazione delle acque pubblico-privata di Prato che nonostante sia l'impianto più grande della Toscana, è stata esclusa dall'ordinanza regionale per gestire l'emergenza fanghi dovuta allo stop ai conferimenti in Lombardia per una sentenza del Tar. Assenti, nonostante l'invito, i rappresentanti dei Comuni di Firenze e di Pistoia.

La situazione sta diventando insostenibile con costi per l'utenza lievitati del 30% e difficoltà di far fronte a tutte le richieste: "I prezzi dei depuratori sono aumentati - spiega Cristiano Checchi, titolare della Crystal Spurghi - e questo lo avevamo già scritto nella nostra nota tecnica integrativa alla Regione. E' una legge di mercato a cui non potevamo che andare incontro in una situazione come questa. La Regione dice che non c'è più emergenza ma in realtà noi continuiamo a non poter svolgere il nostro lavoro in modo ordinario perchè Gida non è ancora stata inserita nell'elenco dei depuratori fornito dalla Regione".

Una situazione di stallo che ovviamente favorisce i soliti furbetti: " In questo periodo è successo che sono arrivati all'impianto di depurazione roba direttamente dalle fogne - spiega Massimo Durgoni, della Peppino Durgoni e figli snc - quindi ci sono aziende che si sono adoperate per svuotare le fosse biologiche ma scaricandole poi in fogna commettendo così un illecito".

Presente all'incontro anche Cna dove gli spurghisti sono confluiti formando la prima sezione dedicata d'Italia. Un modo per fare massa critica e dare più forza alle richieste che da quasi due mesi gli operatori hanno messo sul tavolo dell'assessore regionale all'Ambiente Federica Fratoni che ha preso tempo per capire come inserire Gida tra i depuratori interessati dalla gestione dell'emergenza. Il problema dell'impianto pratese è la sua natura non puramente pubblica e la presenza di scarichi industriali. "Ho contattato l'assessore Fratoni anche questo pomeriggio - spiega il sindaco Biffoni al termine della riunione - e ho ribadito la mia preoccupazione per la situazione. Mi è stato assicurando che è in corso un lavoro di approfondimento tecnico per ampliare l'offerta degli impianti. Abbiamo biosgno di tempi rapidi. Tra pochi giorni chiederò di fare il punto".

Drastico il direttore di Gida Simone Ferretti: "Le soluzioni ci sono, a breve e lungo termine. Basta decidere. A me dà fastidio quando si gira attorno al problema. Le idee ci sono e non mancano neanche i soldi per realizzarle. E' il momento in cui la pubblica amministrazione deve stare vicino ai cittadini e alle aziende per risolvere un problema".