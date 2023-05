22.05.2023 h 17:21 commenti

Emergenza Emilia Romagna, grande mobilitazione anche da Prato per aiutare la popolazione

Quindici squadre del sistema di Protezione civile del Comune sono impegnate a Conselice. La Misericordia è invece a Forlì e la Croce Rossa a Faenza

(e.b.)

Le popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna possono contare anche sull'aiuto di Prato. La Protezione Civile del Comune, con la colonna mobile della Regione Toscana, è impegnata da quattro giorni nel Comune di Conselice, in provincia di Ravenna, per aiutare la popolazione a spalare il fango e salvare case e aziende del territorio devastato dalle esondazioni e le frane dei giorni scorsi.Il Comune di Prato nello specifico ha inviato un'idrovora da 10.000 litri/minuto, altre quattro da 3.000 l'una, una da 6.000 e due torri faro. Ha tenuto sul territorio pratese due idrovore da 9mila litri al minuto per eventuali emergenze in zona. Sono quindici le squadre del sistema di Protezione Civile del volontariato pratese impegnate nei territori alluvionati.A questi numeri dobbiamo aggiungere quelli delle associazioni di volontariato che partecipano alle proprie colonne nazionali. La Misericordia ad esempio. E' stata assegnata a Forlì. Da sabato mattina sono impegnati sei volontari della confraternita, quattro di Prato e due di Seano.Con loro ci sono anche tre idrovore di cui una dell'associazione di Seano e due dalla sede centrale di Prato. "I nostri ragazzi – spiega Claudio Fattori, responsabile operativo della Misericordia di Seano – seguono un turno di 72 ore. Perciò domani verranno via e saranno rimpiazzati da altri. Le condizioni meteo stanno migliorando ma per tornare alla normalità ci vorrà ancora tempo, pazienza e lavoro. Noi ci siamo. I ragazzi, marroni dalla testa ai piedi a causa del fango, si stanno spendendo moltissimo per dare una mano. Altrettanto faranno chi li sostituirà nelle prossime ore".Il personale della Croce Rossa italiana di Prato invece, era presente a Faenza, una delle città più colpite.