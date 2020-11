21.11.2020 h 17:55 commenti

Emergenza covid, guardia medica a orario ridotto

Dalla mezzanotte alle 8 del mattino solo consulenza telefonica. Accordo firmato fra la Regione e il sindacato Fimmg. Toscana a Sinistra: "Aumenteranno le chiamate al 118 e gli accessi al pronto soccorso"

Dalla mezzanotte alle otto, per tutto il periodo di emergenza sanitaria, i medici della guardia medica effettueranno soltanto una consulenza telefonica. A stabilirlo il protocollo d’intesa siglato dall’assessore alla sanità, Simone Bezzini, e da Alessio Nastruzzi, segretario generale del sindacato Fimmg.

I medici a disposizione per l’Asl Toscana Centro sono nove, gli altri che ruotano sul servizio verranno impegnati, nelle ore diurne, per gestire la seconda ondata di contagi. Una scelta fortemente criticata da Toscana a Sinistra: “Contestiamo fermamente questa decisione – si legge nel comunicato a commento della notizia - che di fatto stabilisce ulteriori tagli sulla pelle dei cittadini. Senza più questo tipo di servizio, proprio nelle ore di riposo dei medici di famiglia, infatti, è evidente la ricaduta in termini di accessi impropri nelle strutture ospedaliere e gravi conseguenze sulla tenuta del 118 e del pronto soccorso. In questo modo si costringe la cittadinanza a rivolgersi alle strutture ospedaliere anche per patologie sanitarie meno gravi, esponendo comunque le persone ad un potenziale rischio di contagio.”









