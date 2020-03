26.03.2020 h 16:31 commenti

Emergenza coronavirus, spazi gratuiti a disposizione all'Interporto per lo stoccaggio di merci e container

Iniziativa a sostegno del mondo economico e produttivo pratese. Piazzali e magazzini ospiteranno container e merci che le imprese del territorio non possono ricevere. Così le aziende alla ripresa delle attività avranno già sul territorio e immediatamente disponibile il materiale necessario

, oppure a emanuele.pagani@mgdp.it.