02.02.2020 h 14:07 commenti

Emergenza coronavirus, domani il sindaco incontra il ministro Speranza. In Cina scatta la quarantena anche per Wenzhou

Il Comune mantiene una linea aperta con Asl e Prefettura per monitorare la situazione. Presto incontro con i dirigenti scolastici ma al momento nessun provvedimento specifico per gli studenti rientrati da assenze per motivi di viaggio

Il Comune di Prato è in costante contatto con la Asl, la Regione, la Prefettura e il consolato cinese per seguire da vicino lo sviluppo della situazione legate all'emergenza coronavirus. Inoltre domani, 3 febbraio, il sindaco incontrerà il ministro della Salute Roberto Speranza in visita a Careggi per parlare della sanità toscana. Sarà l'occasione per un nuovo aggiornamento sulla situazione.

La circolare diramata ieri, sabato 1 febbraio, dal ministero della Salute per le scuole di ogni ordine e grado, pur non prevedendo nessun provvedimento specifico per gli studenti rientrati da assenze per motivi di viaggio, invita gli insegnati a monitorare eventuali sintomi. Per dare un supporto alle scuole, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e a tutto il personale e per poter fornire informazioni dirette l'amministrazione comunale di Prato sta organizzando per i prossimi giorni un incontro tra i dirigenti e la Asl, ricevendo l'immediata disponibilità del dottor Renzo Berti, direttore del dipartimento della prevenzione. L'incontro sarà l'occasione per poter rispondere a qualsiasi dubbio e richiesta di informazioni da parte delle scuole.

Intanto dalla Cina arriva una notizia che sicuramente farà crescere la preoccupazione e l'apprensione per i propri cari tra la comunità cinese di Prato. La città di Wenzhou, dalla quale provengono la maggioranza dei cinesi residenti a Prato, ha imposto restrizioni al movimento dei suoi abitanti e ha chiuso le sue strade, adottando così le misure più drastiche per il contrasto del coronavirus fuori della zona dell’epicentro, quella di Wuhan. Solo un componente di ogni nucleo familiare potrà uscire di casa ogni due giorni per acquistare beni di prima necessità. Chiuse 46 stazioni di pedaggio autostradale. Wenzhou si trova nella provincia di Zhejiang, che ha il maggior numero di casi confermati al di fuori della provincia centrale di Hubei. Anche la linea della metropolitana e il trasporto pubblico sono stati sospesi, così come gli autobus interprovinciali. Scuole e università non riprenderanno le lezioni fino al primo marzo, mentre le imprese non potranno tornare in attività fino al 17 febbraio, ad eccezione delle istituzioni governative e dei dipartimenti amministrativi che inizieranno a lavorare il 9 febbraio.