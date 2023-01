24.01.2023 h 17:12 commenti

Emergenza casa, oltre 1.200 in attesa di un alloggio popolare ma in 60 lo occupano senza averne più diritto

Intanto la giunta pratese porta in Consiglio il nuovo regolamento sulle politiche abitative che fa salire a 4 anni il periodo di permanenza in emergenza casa

(e.b.)

Sono una sessantina le famiglie che non hanno più i requisiti per occupare un alloggio popolare o di emergenza alloggiativa. E' il numero che emerge dalla ricognizione periodica che viene fatta dall'assessorato al sociale del Comune di Prato. Si tratta soprattutto di cambiamenti legati al reddito e al patrimonio. Figli che sono cresciuti e che ora lavorano, ad esempio, liquidazione di Tfr importanti giunte al termine del periodo lavorativo, ma anche patrimoni mobiliari che superano i 200mila euro. Qualcuno, pochi in verità, di fronte alla lettera del Comune che chiede di liberare la casa, fa le valigie e va via. Altri, la maggioranza, ricorrono al Tar nonostante la sconfitta sia garantita o quasi. Ci sono poi casi di marginalità sociale cronica che viene instradata su altri percorsi. L'ultimo caso riguarda una persona di mezza età, tossicodipendente, che ha liberato il proprio alloggio a canone calmierato dopo l'inserimento in una struttura ad hoc. Qualunque sia la motivazione, fare uscire dall'alloggio pubblico chi non ne ha più diritto, è molto complicato: “Rispetto ai bisogni, non sono numeri importanti basti pensare che abbiamo in provincia 1.800 alloggi già occupati, oltre 1.200 famiglie in graduatoria e 210 nuove case che saranno assegnate nei prossimi tre anni. – afferma Simone Faggi, vicesindaco con delega al sociale - Pochi casi ma che gridano vendetta. Faremo tutto ciò che è necessario per riprendere possesso degli immobili. Cerchiamo di evitare la forza pubblica perché riteniamo che in un periodo storico come questo, chi ha usufruito di un bene della comunità e non ne ha più diritto perché la sua situazione è migliorata, debba uscire per permettere ad altri di usufruire dello stesso bene”.Intanto sta per arrivare in Consiglio comunale il nuovo regolamento del sistema di inclusione sociale per l'abitare che mette insieme le varie azioni d'intervento di fronte alla consapevolezza che le case popolari non sono sufficienti a dare una risposta a tutte le esigenze sempre più spesso legate all'impossibilità di far fronte a un affitto nel mercato privato. Prato è seconda dopo Pistoia e ben sopra la media regionale, per numero di sfratti ogni 100 famiglie che vivono in affitto e penultima nella percentuale alloggi Erp/abitanti. Dinamiche legate all'andamento economico e occupazionale del distretto tessile. Ecco dunque che è necessario rivedere gli strumenti a disposizione per dare risposte più veloci e organiche.La novità più importante riguarda il tempo massimo di permanenza per l'emergenza casa: oggi è di 18 mesi, con il nuovo regolamento sale a 4 anni (rinnovabile ma non oltre 8anni ). Un periodo considerato congruo per accompagnare i nuclei familiari verso l'uscita dalle difficoltà attraverso inserimenti lavorativi o assistenziali. La risposta alloggiativa, in base al numero di componenti in famiglia, parte dalla sistemazione in strutture di accoglienza e in coabitazione quali la Ginestra, Casa Renato, Casa di Anna, e un centro diurno in Borgovalsugana per offrire accompagnamento e orientamento ai senza dimora. Poi ci sono gli alloggi del Comune che a breve ne metterà a disposizione altri 15 e abitazioni del Terzo settore. Il nuovo regolamento getta le basi anche per potenziare l'Agenzia Casa oggi rappresentata dal Casolare, per favorire l'incontro tra i proprietari di casa e chi non riesce a pagare un affitto pieno. “Stimiamo in duemila il numero di famiglie in difficoltà alloggiativa in ambito provinciale tra graduatoria case popolari, sfratti e problemi con gli affitti - prosegue Faggi – L'emergenza casa è dunque l'emergenza principe del 2023 ed è quella su cui si vuole concentrare l'amministrazione comunale”.Il nuovo regolamento è stato presentato oggi, 24 gennaio, alla commissione consiliare 5. Critico il Movimento 5 Stelle soprattutto sull'innalzamento del periodo di permanenza in emergenza: “E' un'operazione di maquillage per mascherare il vero problema, ovvero la mancanza di case da adibire ad alloggi popolari, che si cerca quindi di tamponare rendendo strutturale l'emergenza abitativa, che invece dovrebbe essere uno strumento per aiutare nella urgenza, quindi nell'immediato, le persone. Cosa succederà a chi avrà lo sfratto esecutivo nei prossimi mesi e non ha la disponibilità di una casa? Eppure le soluzioni per rendere più semplice l'accesso alla casa ci sono: i patti territoriali per i canoni di affitto concordati sono fermi al 2003, da 20 anni. Il sindaco è intervenuto in questi anni per cercare di firmare i nuovi patti e quindi abbassare i canoni di affitto? Si è fatto carico in prima persona di trovare un accordo? La risposta è che probabilmente è troppo occupato a progettare rendering di opere milionarie che chissà quando vedranno la luce".