24.09.2018 h 18:32 commenti

Emergenza casa, flop del bando per acquistare immobili da privati: offerte solo da Montemurlo e Montepiano

A disposizione c'erano 5 milioni di euro ma all'Epp sono arrivare appena due proposte, nessuna da Prato

E' un vero e proprio flop il bando provinciale Epp per l'acquisto di alloggi privati da trasformare in case popolari per far fronte in tempi certi all'emergenza casa. Non è arrivata nessuna adesione dalla città di Prato e anche il mondo dell'impresa è completamente latitante. Le buste con le offerte presentate agli uffici Epp e aperte oggi, 24 settembre, sono solo 2 e appartengono alla cooperativa Amicizia di Montemurlo e a dei privati di Montepiano nel comune di Vernio. Nel primo caso si tratta di 15 alloggi in via Lamarmora, vicini a quelli che Epp ha realizzato per l'affitto a canone calmierato. La società è in liquidazione volontaria; nel secondo gli appartamenti sono 4 in un blocco unico che sorge in via dell'Appenino lasciato in eredità a 4 cittadini, tutti d'accordo nel partecipare al bando di Epp.

Entrambe le offerte sono state ammesse ma la commissione di gara ha richiesto delle integrazioni sulle informazioni tecniche in modo da definire con precisione la parte economica. Epp infatti compra a oltre 1.800 euro a metro quadrato. La seduta di oggi è quindi aggiornata al 3 ottobre. L'ultima parola con l'aggiudicazione definitiva spetta al cda che delibererà nella prima riunione utile successiva a quella provvisoria stabilita dalla commissione di gara.

Secondo un primo calcolo, Epp spenderà circa 3 milioni di euro per acquistare questi 19 appartamenti. Gli altri 2 milioni (quelli a disposizione erano 5) non andranno persi ma potranno essere utilizzati per un altro bando di acquisto con procedura semplificata.

Certo, c'è da fare una riflessione seria sulla totale assenza di offerte provenienti dal capoluogo nonostante l'esistenza di numerosi blocchi incompiuti e a rischio degrado. Le ragioni potrebbero essere molteplici come spiega il presidente di Epp, Federico Mazzoni: "Forse 5 milioni sono pochi per i blocchi più grandi. In molti casi siamo di fronte a una procedura concorsuale o fallimentare che per burocrazia e operatività ridotta mal si concilia con i tempi strettissimi imposti dalla Regione per questo bando. Certo, mi aspettavo di più, qualcosa di più consistente considerando che al bando esplorativo del 2014 erano arrivati sul piatto dai 100 ai 150 alloggi cittadini con un prezzo di circa 1700 euro a metro quadrato. Ci dobbiamo riflettere".

Altra spiegazione più che possibile suggerita dalla totale assenza del mondo dell'imprenditoria, riguarda l'andamento del mercato immobiliare: il settore spera in una sua ripresa o ha paura di rovinarlo ulteriormente.