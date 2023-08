24.08.2023 h 18:05 commenti

Emergenza caldo, in città nuovo record storico: 42,4 gradi

Lo ha rilevato la stazione dell'Istituto geofisico toscano. Superato il primato registrato il 5 agosto del 2003

Batte ogni record storico cittadino, la temperatura registrata oggi, 24 agosto dalla stazione meteorologica dell'Istituto Geofisico Toscano di Prato, gestita dalla Fondazione Prato Ricerche. La colonnina di mercurio ha segnato come massimo 42,4 gradi, livello ben più alto dei +41,8 °C registrati dalla stessa stazione il 5 agosto 2003.

La stazione meteorologica del Servizio Idrologico Regionale di Prato Università ha registrato +40,8 °C di temperatura massima, fermandosi a soli -0,2 °C dal suo record assoluto di +41,0 °C del 6 luglio 1952.

Numeri che non aggiungono niente di più a quanto viene percepito dai cittadini giorno e notte. Sono giornate da bollino rosso a causa dell'anticilone africano Nerone in questa estate già infuocata, ma che hanno le ore contate. Le previsioni meteo infatti annunciano l'arrivo del ciclone Poppea L’anticiclone africano Nerone ha i giorni contati. Da sabato le temperature inizieranno ad attenuarsi grazie all'aria fresca proveniente dall’Atlantico che da domenica porterà pioggia e vento sul nord Italia. In Toscana e a Prato il peggioramento è previsto da lunedì.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus