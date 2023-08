25.08.2023 h 12:42 commenti

Emergenza caldo, orario flessibile per il 30% delle imprese edili

Non risultano invece richieste per la cassa integrazione dovuta al caldo. L'ingresso anticipato nei cantieri alle 6 del mattino è difficilmente conciliabile con le esigenze dei residenti. A Vaiano intervenuta la Municipale per rumori molesti

Il 30% delle imprese edili della provincia di Prato nell'estate ha adottato l'orario flessibile, con ingresso al cantiere alle 6 e uscita alle 14, per tutelare i dipendenti dai rischi dovuti alle elevate temperature. Nessuna richiesta, invece, risulta per la cassa integrazione ordinaria per il caldo, che comunque al pari di quella per il maltempo in estate può essere attivata."Sono dati confortanti - spiega Enrico Menici di Filca Cisl - visto il caldo degli ultimi mesi, un provvedimento importante soprattutto per chi si occupa di impermeabilizzare i tetti e i terrazzi e per i carpentieri". L'orario estivo, quindi, anticipa l'ingresso almeno di 90 minuti permettendo così di sfruttare le ore più fresche. "Purtroppo - continua Menici - l'80% dei cantieri si trovano in zone residenziali e quindi in alcuni casi, come a Vaiano, è stato richiesto l'intervento della Municipale per far smettere il rumore". Un difficile equilibrio che però potrebbe essere risolto "Bisognerebbe - continua il sindacalista - che la possibilità di avviare in estate i cantieri nelle prime ore della mattina venga normata, ome è stato fatto per l'orario flessibile, altrimenti si rischia di non tutelare la salute dei lavoratori. Nell'attesa chiediamo un po' di pazienza, del resto a Prato i telai hanno sempre viaggiato a tutte le ore del giorno e della notte". La richiesta di anticipare l'entrata nei cantieri scatta con temperature superiori ai 35 gradi. I sindacati con una nota di inizio luglio avevano anche proposto una sorta di vademecum per evitare colpi di calore particolarmente pericolosi per chi lavora sui ponteggi, ma anche per chi lavora sulle strade. Tra le richieste anche quella, dove è possibile,di utilizzare ombrelloni, e comunque consegnare sempre ai lavoratori creme solari berretti e scorte d'acqua.