13.08.2021 h 09:09 commenti

Emergenza aule, gli studenti del Livi ospitati in un edificio a Mezzana. Dal Miur 11 milioni per le scuole

Lo spazio assegnato dopo una manifestazione d'interesse pubblicata dalla Provincia, ancora nessuna soluzione per tre classi del Brunelleschi. La preside Ciambellotti: "E l'ennesima soluzione spezzatino". Pioggia di soldi per Copernico, Dagomari e Polo scolastico di San Paolo

Intanto dal Miur arrivano oltre undici milioni di euro con i quali la Provincia di Prato il nuovo edificio scolastico per il Liceo Copernico, per un importo di poco superiore ai 4 milioni di euro, l’intervento di adeguamento sismico dell’istituto Dagomari, per circa 3 milioni e 340 mila euro, di cui 238 mila di cofinanziamento provinciale ed infine un terzo intervento da 4 milioni e 100 mila euro (di cui 100mila euro di risorse proprie dell’ente Provincia) per l’ampliamento del polo scolastico di San Paolo.

a.a.

La terza sede del liceo Livi, per il prossimo anno scolastico, è una struttura in via delle Fonti, dietro la Questura. In primavera la Provincia aveva pubblicato una manifestazione d'interesse per cercare nuovi locali in affitto per un anno, sono arrivate due proposte ed è stata scelta la soluzione a Mezzana dove saranno allestite cinque aule, ne serve ancora un'altra che però verrà ricavata a pian terreno di via Marini, nello spazio adibito a bar. “Ancora una volta – spiega Maria Grazia Ciambellotti dirigente scolastica del Livi – è stata trovata una soluzione spezzatino:abbiamo tre sedi sparse per tutta Prato. I disagi sono per tutti: per i ragazzi che devono spostarsi per andare in palestra,e che comunque non sono mai tutti insieme come avviene per la maggior parte delle altre scuole superiori e per gli insegnanti che devono muoversi da una sede all'altra. Per farlo hanno bisogno di tempi tecnici, quindi di almeno un'ora di buco fra una lezione e l'altra, questo complica la stesura dell'orario soprattutto per le materie in cui sono previste poche ore”. Ciambellotti, in realtà, aveva proposto una soluzione alternativa alla Provincia: l'ospitalità all'interno dell'istituto comprensivo Marco Polo, che però non ha convinto il presidente della Provincia Puggelli.Nessuna soluzione e stesso disagio anche per il Brunelleschi dove all'appello mancano ancora tre aule. “Anche qui è una situazione che si ripete da anni e quindi programmabile - continua Ciambellotti – durante i lavori per la ristrutturazione dei locali di via Napoli avevo chiesto di abbattere un muro in modo da creare una classe in più al posto di due piccole stanze, ma anche in questo caso non sono stata ascoltata e ora siamo in affanno per mancanza di spazi”.Tra i tanti problemi del liceo artistico anche la carenza cronica di insegnanti di sostegno: ad oggi ne mancano trenta.