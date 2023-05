11.05.2023 h 13:06 commenti

Emergenza alloggi universitari, La Briglia si candida a realizzare un cohousing per studenti

Nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'area industriale abbandonata il sindaco Bosi propone la realizzazione anche di una biblioteca. A disposizione un'area di 700 metri quadrati.Tra le proposte anche spazi di coworking per far partire start-up innovative

Alla Briglia un vero e proprio quartiere universitario con cohousing per studenti, biblioteca ed anche spazi di coworking per far partire start-up innovative.

L'idea è del sindaco di Vaiano Primo Bosi che, nell'ambito del progetto di recupero dell'ex città fabbrica, immagina di realizzare un vero e proprio quartiere universitario: a disposizione 700 metri quadrati che devono essere completamente riqualificati. "In un momento in cui mancano alloggi per gli studenti - ha spigato Bosi - La Briglia ci sembra un luogo strategico visto che è a un'ora di treno dall'Università di Bologna, a 30 minuti da quella di Firenze, e a soli a cinque minuti dalla sede distaccata del PIN di Prato in piazza Ciardi a Prato".

La frazione è oggetto di un restyling totale che procede però a lotti dopo che il Comune di Vaiano, a seguito della partecipazione al bando Pinqua, è risultato il primo degli esclusi della Regione Toscana. E' stata già recuperata la piazza-parcheggio di fronte alla centrale chiesa e, nel prossimo inverno, sarà inaugurata in prossimità dell'area da riqualificare una nuova piazza.

"L’obiettivo dell’Amministrazione - ha concluso il sindaco - sarà quindi quelli di impegnarsi, fin da subito, per mettere in atto tutte quelle azioni necessarie a favorire il percorso".

La Briglia potrebbe essere una vera e propria boccata d'ossigeno per gli studenti universitari, molti i fuori sede, visto che non è prevista la realizzazione di nessuno studentato a Prato. Invece, entro l'estate, verrà pubblicato il bando per l'affidamento della mensa universitaria e attiviti i 40 food box che permetteranno agli studenti di ritirare direttamente il proprio pasto all' interno della sede dove sarà allestita anche un'area mensa.