15.02.2023 h 14:41 commenti

Emergenza abitativa, due proposte di Epp per mettere a disposizione più alloggi

La prima prevede di legare gli appalti per gli interventi finanziati dal Pnrr all'obbligo per le aziende di fornire case arredate dove traslocare le famiglie e poi da includere nel patrimonio pubblico. Intanto la Fondazione destina 100mila euro per il recupero degli appartamenti di risulta

alessandra agrati

Epp inventa il piano "appartamenti volano" per ampliare il patrimonio edilizio e trova nuove risorse per sistemare gli appartamenti di risulta."Nelle gare per gli appalti degli interventi finanziati con il Pnrrr- ha spiegato la presidentein commissione 6 - abbiamo previsto che le aziende vincitrici risistemino e arredino alcuni appartamenti destinati provvisoriamente alle famiglie che dovranno traslocare mentre si effettueranno i lavori, che poi verranno assegnati alle famiglie che ne hanno diritto"Il piano legato alle case di risulta, attualmente sono 130 a cui si aggiungono 60 già consegnate o in fase di consegna pronte per essere assegnate, segue invece strade meno creative. Si parte dal sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio Prato con un fondo di 100mila euro attraverso Progetto Insieme, per poi utilizzare i fondi regionali e nazionali, la vendita di 7 appartamenti alle famiglie assegnatarie. Per quanto riguarda il cantiere di via Bologna è stato raggiunto un accordo con la curatela per liberare le risorse vincolate al fallimento di un immobile in via Lamarmora a Montemurlo per cui Epp aveva già firmato l'atto preliminare. Al programma si aggiunge anche il recupero di alcuni appartamenti tramite Pnrr destinati al progetto "Dopo di Noi" in collaborazione con la società della salute. I destinatari in questo caso non saranno le famiglie in graduatoria per le case popolari, ma soggetti fragili.In media, per ogni appartamento sfitto servono 15mila euro, ma i fondi regionali e nazionali stanno esaurendo per questo la presidente ha fatto appello al Comune di Prato, ma in generale a tutti quelli della Provincia, ad accantonare risorse per questo scopo. "Se ogni Comune- ha spiegato - garantisse una ristrutturazione all'anno potrei riassegnare 7 appartamenti. Intanto mi sono mossa anche su altri fronti, proprio per cercare di uscire dall'emergenza."E così è stato chiesto aiuto anche alla Fondazione CariPo: "Con la pandemia - spiega la presidente- abbiamo creato insieme al Comune e a Spes Docet il progetto Insieme, ora abbiamo rinnovato il patto, la cifra destinata è sempre la stessa 100mila euro, ma cambia l'emergenza: dall'alimentare all'abitativa. Se riusciamo a sistemare anche solo 5 case possiamo dare una risposta ad altrettante famiglie in difficoltà. Abbiamo coinvolto anche BancaIntesa che continuerà ad essere partner del progetto".La ricerca dei finanziamenti è un lavoro paziente e di incastro, spesso le risorse sono vincolate, come per il Pnrrr a precisi obiettivi, per altre c'è un po' di margine come nel caso del finanziamento per alloggi in via Lamarmora a Montemurlo e in via Bologna a Prato: "Nel primo caso - ha spiegato De Marzi - avevamo un accordo preliminare per l'acquisto di una palazzina, ma la società venditrice è fallita, il 30 giugno dello scorso anno abbiamo trovato un accordo con la curatela per poter procedere lo stesso all' acquisto delle case, che però dovranno essere finite. Le risorse destinate alle garanzie sono state convogliate su via Bologna, anche questo cantiere fermo da anni, in modo da poter terminare la ristrutturazione di 11 appartamenti".Più vincolante il piano vendita case adottato dalla Regione che prevede la vendita di case agli affittuari dove Epp è socio minoritario, si tratta di edifici molto vecchi dove gli interventi di ristrutturazione sono alti. Una vendita, che stando a quanto avvenuto nel 2004, non riscontra molto interesse.Se da una parte si lavora al recupero degli appartamenti lasciati liberi, ad oggi sono 23 le famiglie che non hanno più diritto ad abitare in una casa di Epp, dall'altra si cerca anche di "educare" gli inquilini al rispetto del bene comune attraverso un progetto pilota realizzato insieme alla Cooperativa Pane e Rose.Obiettivo è agevolare la convivenza fra famiglie, sostenere i ragazzi più fragili con corsi di recupero scolastico negli ambienti comuni dove vengono fatti anche piccoli laboratori. Altro progetto sociale è quello di Rigenerap che prevede il riscatto sociale e economico della famiglia, anche con piccoli prestiti erogati da Banca etica, in modo da favorire la fuoriuscita dalle case di edilizia popolare.Le case di Epp in tutta la provincia sono 1.820, entro il 2024 ne verranno consegnate, tra quelle nuove e quelle ristemate, 136. Intanto è quasi ultimato il cantiere di via Ferraris che prevede la realizzazione di 32 appartamenti in classe A4 e quello in via Bologna è a buon punto.