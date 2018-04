06.04.2018 h 12:21 commenti

Elicottero caduto allo Sporting Club per un "inchino": condannato l'imprenditore

Il tribunale ha riconosciuto colpevole di disastro aereo colposo il pilota del mezzo precipitato l'8 giugno 2014

Non fu un'avaria al motore ad obbligare ad un atterraggio di emergenza Alessandro Bettini, l'imprenditore pratese che l'8 giugno 2014 cadde col suo elicottero sul campo di calcio dello Sporting club in via Firenze, circolo del quale era socio ( leggi ). Oggi, venerdì 6 aprile, Bettini, difeso dagli avvocati Luca Brachi e Andrea Corte, è stato condannato a un anno di reclusione (pena sospesa) per disastro aereo colposo. I giudici, dopo poco più di un'ora di camera di consiglio, hanno letto la sentenza con la quale hanno recepito per intero la richiesta del pubblico ministero Lorenzo Gestri ( leggi ). L'accusa ha sempre sostenuto che quella domenica mattina di tre anni fa, l'imprenditore, che si era appena alzato in volo dall'hangar di Calenzano diretto a Massa, azzardò quella manovra perché “voleva farsi vedere dai suoi amici”. Nei giorni dell'incidente si parlò di inchino, un'ipotesi su cui la procura non ha fatto costruzioni nel convincimento che Bettini era cosciente dell'azione che stava compiendo. La difesa ha argomentato la tesi dell'avaria sottolineando che la cosa più normale da fare in quell'area, con una spia che indicava un problema al motore come raccontò subito l'imprenditore agli inquirenti, non poteva che essere il tentativo di atterrare sul campo di calcio. Non sono mancati i riferimenti settoriali nell'arringa dell'avvocato Andrea Corte, esperto di velivoli, così come non sono mancati i riferimenti alla giurisprudenza quando la parola è passata all'avvocato Brachi che si è rifatto, in particolare, ad una sentenza della Cassazione che ha ribaltato la condanna di primo e secondo grado assolvendo il pilota di un aereo da turismo che fece un atterraggio di fortuna su una delle piste dell'aeroporto di Peretola riconoscendo che non fu realizzato alcun rischio per la pubblica incolumità. Sentenza richiamata in risposta a quella citata nella sua requisitoria dal pubblico ministero Gestri circa la condanna inflitta in terzo grado per un episodio somigliante a quello dello Sporting club avvenuto al largo dell'Isola d'Elba nel 2002 quando un elicottero si abissò: “Per quell'elicottero caduto in mezzo al nulla – le parole del pm – la sentenza ha stabilito che si trattava di un reato che incideva, seppure astrattamente, sulla pubblica incolumità trattandosi di una rotta frequente”.Allo Sporting club nessuno si fece male, il campo di calcio era deserto ma di persone ce n'erano tante nella struttura e il parcheggio, dove arrivarono alcuni pezzi dell'elicottero, era pieno di macchine.La difesa ha chiesto l'assoluzione che non è arrivata. I giudici hanno soltanto escluso l'aggravante della colpa cosciente.