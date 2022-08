05.08.2022 h 18:31 commenti

Elezioni, tutti e quattro i parlamentari uscenti di Prato in corsa per la ricandidatura

Ai nomi già usciti di Mazzetti, La Pietra e Donzelli, si aggiunge ora quello di Silli dopo l'accordo odierno tra Italia al centro e la coalizione di centrodestra

Tornano tutti e quattro in pista i parlamentari eletti nel 2018 nei collegi uninominali e plurinominali di Prato. Come cinque anni fa appartengono al centrodestra e con l'intesa sancita oggi, 5 agosto, con Italia al centro di Giovanni Toti e Noi con l'Italia di Maurizio Lupi, saranno nuovamente alleati. Si tratta del senatore Patrizio La Pietra di Fratelli d'Italia e dei deputati Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, di Erica Mazzetti di Forza Italia e del suo ex collega di partito, Giorgio Silli, ora braccio destro di Toti. Pistoiese il primo, pratesi gli altri tre, i quattro sono di nuovo in partita. In quale collegio è presto per dirlo. Ci vorrà ancora qualche giorno. Molto dipenderà dalla ripartizione che verrà fatta dei collegi uninominali tra i partiti della coalizione. Il senatore La Pietra e il collega Donzelli vengono dati in buona posizione in uno dei listini plurinominale di Fratelli d'Italia così come Mazzetti per il proprio partito. Più complessa e incerta la partita di Giorgio Silli che si occuperà di mettere insieme le liste di Italia al centro per la Toscana. Dove correrà è tutto da vedersi.

Prato

