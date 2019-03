12.03.2019 h 17:55 commenti

Elezioni, “Sinistra per Montemurlo" si schiera con il candidato del Pd Calamai

Si allarga la coalizione di centrosinistra in vista del voto amministrativo del 26 maggio: "I nostri programmi politici sono coerenti"

La lista civica “Sinistra per Montemurlo" appoggerà ufficialmente la candidatura a sindaco di Simone Calamai, già candidato ufficiale del Partito Democratico di Montemurlo. A darne l’annuncio ufficiale è stato il coordinatore Alessio Laschi: "Il programma politico di Calamai - spiega - è pienamente coerente con il nostro impegno e dunque sosterremo la sua campagna elettorale".

La lista civica "Sinistra per Montemurlo" riunisce tante anime diverse, anche di più partiti politici come spiega Laschi: "Ci proponiamo di essere aperti al contributo di singoli cittadini che si riconoscono nei nostri valori".

Il candidato sindaco del Pd Simone Calamai ha accolto con molta soddisfazione la notizia dell’appoggio della lista “Sinistra per Montemurlo”: "Il mio obbiettivo è sempre stato quello di costruire una coalizione larga - dice - che potesse rappresentare tutte le sensibilità del centrosinistra e anche del mondo civico montemurlese e, dunque, il sostegno della Sinistra per Montemurlo va in questa direzione".

Tra i punti programmatici comuni evidenziati negli incontri della lista Sinistra per Montemurlo con Calami ci sono il lavoro per rendere il nuovo centro cittadino uno spazio verde aperto alla comunità e all’inclusività sociale, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente, attraverso il superamento dell'utilizzo degli inceneritori. E ancora l'affermazione di una politica di gestione dei rifiuti caratterizzata da raccolta differenziata, riduzione della produzione dei rifiuti e riciclaggio. Tra gli altri obbiettivi condivisi c’è il rilancio della frazione di Oste, come luogo vivo e vitale, promuovendo la creazione di servizi a favore della comunità e di iniziative di promozione sociale, continuare a potenziare gli strumenti della democrazia partecipativa anche come antidoto al populismo.