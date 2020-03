07.03.2020 h 10:51 commenti

Elezioni regionali, la Lega mette in corsa Susanna Ceccardi: "Nome giusto per vincere"

Il coordinamento nazionale si è riunito stamani e ha votato all'unanimità l'ex sindaco di Cascina e attuale europarlamentare come candidato alla presidenza. Ora dovrà pronunciarsi la coalizione. Il commissario del Carroccio pratese: "Faremo la nostra parte al meglio per vincere"

Susanna Ceccardi, europarlamentare, ex sindaco di Cascina, è la candidata a presidente della Regione Toscana per la Lega. La candidatura è stata ufficializzata oggi, sabato 7 marzo. Nei prossimi giorni la scelta sarà portata al tavolo nazionale cui siedono, oltre al leader del Carroccio Matteo Salvini, i leader di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Alla Lega, partito di maggioranza della coalizione, il compito di scegliere chi mettere in corsa in Toscana. “La scelta è avvenuta all'unanimità e siamo molto felici – ha commentato il commissario della Lega pratese Gabriele Genuino – Ceccardi ha fatto bene come sindaco, sta facendo bene a Bruxelles e sicuramente potrà fare ancora meglio alla guida della Regione. La Toscana ha un'amministrazione che non è in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini da troppo tempo. Presto avremo finalmente la possibilità di cambiare. Noi, come sezione di Prato, lavoreremo al meglio su tutto il territorio della provincia con un obiettivo ben preciso: vincere in Toscana”. Ceccardi, una volta superato il tavolo nazionale di coalizione, dovrà vedersela con il candidato Pd Eugenio Giani.



