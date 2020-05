08.05.2020 h 11:17 commenti

Elezioni Pubblica Assistenza spostate a ottobre, ma Meoni non si ricandida

A causa della pandemia sono state posticipate, è necessario che venga approvato il bilancio e nominato il nuovo Cda. L'attuale presidente è al secondo mandato di presenza negli organi dell'associazione e quindi tornerà a fare il volontario

Posticipate a ottobre le elezioni per il nuovo cda della Pubblica Assistenza l'Avvenire, ma l'attuale presidente Andrea Meoni non si ricandiderà. “Ho già fatto due mandati anche se uno non per intero – spiega - tornerò a fare il semplice volontario e sarò a disposizione dell'associazione”.

Lo statuto prevede l'approvazione del bilancio da parte del cda, che potrebbe avvenire anche tramite collegamento video fra i consiglieri, ma poi necessaria l'approvazione dell' assemblea. Approvato il bilancio si può dare il via alla fase elettiva che culmina con la convocazione dell'assemblea dei soci per votare il nuovo Consiglio d'amministrazione che, a sua volta, nominerà il presidente. “Probabilmente tutto slitterà a ottobre, come indicato dal Governo – spiega Meoni – ma se ci fosse la possibilità di anticipare io sarei disposto a farlo”.

I soci hanno ricevuto una lettera in cui il presidente ha spiegato questi passaggi, facendo anche il punto sull'emergenza Covid 19. “In questa fase – spiega – lo spirito di collaborazione e di appartenenza dei volontari è stato ancora più compatto. In tanti hanno deciso, nonostante tutto, di aumentare i turni di servizio. Tanta generosità è stata affiancata da un importante lavoro di tutela della salute che ad oggi ha fatto in modo che nessun dipendente e nessun volontari abbia contratto il Corona virus, nonostante la nostra associazione sia in prima linea con un servizio dedicato”

Edizioni locali collegate: Prato

