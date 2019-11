25.11.2019 h 10:23 commenti

Elezioni presidente Romania, nel seggio pratese hanno votato 1.414 cittadini rumeni

La soddisfazione del vicepresidente del Consiglio comunale Claudiu Stanasel: "Partecipazione al voto molto alta. Grazie all'amministrazione comunale per come ha agevolato il voto della comunità rumena"

Sono stati 1.414 i cittadini rumeni residenti a Prato che si sono recati nel seggio allestito dal Comune e dal Consolato in via Roma. Un numero molto alto, come sottolinea il vicepresidente del consiglio comunale di Prato Claudiu Stanasel. "Le elezioni sono state vinte dal candidato di centrodestra Klaus Werner Iohannis, già presidente in carica - dice Stanasel -, che ha ottenuto oltre il 66% del totale dei voti, di cui oltre il 93% dei voti nei seggi predisposti per i cittadini romeni residenti all’estero".

“I due turni di queste elezioni presidenziali - prosegue Stanasel - hanno visto una buona presenza al voto dei cittadini romeni residenti a Prato che hanno potuto svolgere l’attività elettorale in ottime condizioni e nella massima sicurezza e tranquillità. Ringrazio l’amministrazione comunale di Prato e in primo luogo gli uffici tecnici che si sono adoperati, in collaborazione col Consolato Generale di Romania a Bologna, per garantire un locale idoneo e tutti gli strumenti necessari per offrire le migliori condizioni per lo svolgimento del processo elettorale. Ringrazio in particolare a nome mio e di tutta la nostra comunità l’assessore Lorenzo Maria Marchi, l’assessore Flora Leoni e il presidente del Consiglio Comunale Gabriele Alberti per aver effettuato visite istituzionali al seggio elettorale dimostrando così una forte vicinanza e il rispetto che questa amministrazione ha verso la comunità romena di Prato. Questo ottimo rapporto di collaborazione a livello istituzionale segna il proseguimento di un percorso che sono orgoglioso di poter contribuire ad accrescere tramite progetti concreti per dimostrare chiaramente quanto sia importante fare dell’integrazione della comunità romena sul territorio pratese un esempio da seguire a livello nazionale che faccia di Prato l’emblema della buona integrazione in Italia”.