Elezioni politiche, un candidato pratese per il Pd: riprende quota il nome di Squittieri

Speranze per il partito dopo la disponibilità del sottosegretario Bini a cedere il suo posto nel collegio uninominale della Camera all'assessore del Comune di Prato. Chiusa con un nulla di fatto la segreteria provinciale riunita per trovare unità. Il segretario: "Non so se la condizione di Bini sia la candidatura di Squittieri, ma sia chiaro che il nome lo scegliamo noi"

Alle elezioni politiche del 25 settembre potrebbe esserci anche un candidato pratese del Pd. Ad aprire un piccolo spiraglio è stato il passo indietro annunciato dal sottosegretario uscente Caterina Bini pronta a rinunciare al collegio uninominale della Camera per fare spazio ad un nome del territorio. Non uno qualsiasi però: la condizione sarebbe che il suo nome venga sostituito con quello della collega, ma anche amica Benedetta Squittieri, assessore comunale al Bilancio e alle Attività produttive e senza dubbio il nome più importante della rosa dei cinque (Marco Martini, Valerio Barberis, Marco Sapia e Sandra Bolognesi) che la direzione provinciale del Pd ha fatto arrivare al segretario Enrico Letta.Tutto è ora nelle mani della segreteria provinciale. Oggi, martedì 16 agosto, la riunione convocata in fretta e furia alle 12, subito dopo la mossa della pistoiese Bini. Obiettivo: trovare unità su un nome, o meglio sul nome dell'assessore Squittieri. Obiettivo mancato, almeno per il momento. Il segretario Marco Biagioni ha dovuto fare un giro di telefonate – telefonate importanti – per dire che ancora il nome non c'è ma soprattutto per capire cosa si sta muovendo, come e perché. “Aspetto di parlare con il segretario regionale, Bonafè – dice Biagioni – sono in attesa di una sua telefonata per saperne di più. Stiamo lavorando, stiamo tutti lavorando”. E subito il pungiglione rivolto verso Bini: “Non so se abbia davvero posto una condizione e se la condizione sia effettivamente quella che ho letto sui giornali, in ogni caso – parole testuali, chiarissime, limpidissime – sia chiaro che il nome del candidato lo deve scegliere Prato e solo Prato”.Lo stand-by pratese non è un bel segnale per Roma che potrebbe anche decidere eventualmente di assegnare il posto del sottosegretario ad un 'paracadutato' lasciando così Prato a bocca asciutta per la seconda volta in poche ore ( leggi ). Per la verità, un'ipotesi poco probabile: un rifiuto avrebbe molto il sapore di un calcio nel sedere a quel pezzo di città targata Pd che si aspettava – e si aspetta – di trovare un nome 'familiare' nell'elenco dei candidati alle prossime politiche senza essere nuovamente ridotta ad un dispensatore di voti (vedi Della Vedova che alle elezioni 2018 planò a Prato incassando però la sconfitta dall'avversario del centrodestra Giorgio Silli).E' chiaro però che attorno a Benedetta Squittieri non c'è sintesi perché al contrario l'opportunità data da Caterina Bini sarebbe stata subito colta dal partito. Di sicuro c'è che la figura dell'assessore Squittieri è, nella rosa, quella più rappresentativa e con maggiori chance: dalla sua gli incarichi di partito a livello nazionale, gli otto anni di esperienza amministrativa con il sindaco Matteo Biffoni, i buoni uffici a Roma a partire dal ministro della Cultura, Dario Franceschini. Ce n'è abbastanza, almeno sulla carta, per convincere Letta e, di conseguenza, per provare a spuntarla in un collegio in cui tutto può accadere. Ma è chiaro che il partito deve superare i tentennamenti e deve farlo subito, valicando le logiche correntizie e provando a dare al territorio la possibilità di essere rappresentato, quella possibilità che solo poche ore fa non era neppure più ipotizzabile. Serve decidere e serve farlo prima possibile, serve trovare una posizione unitaria attorno ad un nome e serve, stando al quadro che si è delineato, che quel nome sia Benedetta Squittieri. In ballo potrebbe non esserci solo il 25 settembre. In ballo potrebbe anche esserci, per esempio, la tenuta del partito a Prato: qualche malumore striscia già e, se l'opportunità dovesse svanire, qualcuno potrebbe chiederne conto rinfacciando “una rosa di nomi non fortissima dove non ci sono seggi blindati”.La partita è ancora aperta ma è ai minuti di recupero, quell'ultimo scampolo di gioco in cui si deve cercare di segnare una rete per evitare la sconfitta di non vedere nessun pratese tra quelli da votare il 25 settembre.