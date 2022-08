23.08.2022 h 12:06 commenti

Elezioni politiche, ecco il battaglione dei candidati nei collegi pratesi di Camera e Senato

Le liste elettorali complete depositate alla Corte d'Appello per il voto del 25 settembre, divise per uninominale e proporzionale

E' un lungo elenco di nomi quello con il quale gli elettori pratesi dovranno prendere confidenza in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Partiti e movimenti hanno confezionato le loro liste che sono state depositate negli uffici della Corte d'Appello per le verifiche di legge.

Questo il panorama dei collegi, sia di Camera che di Senato, che riguardano la provincia di Prato.



Uninominale Camera: Tommaso Nannicini (Pd), Erica Mazzetti (FdI, FI, Lega), Chiara Bartalini (M5S), Edoardo Fanucci (Azione - Italia Viva), Simona Baldanzi (Unione Popolare), Nicola Casini (Italexit), Veronica Colaianni (Ancora Italia), Claudia Cappellini (Pci), Marzia Vudafieri (Alernativa per l'Italia).



Plurinominale Camera: Anna Ascani, Marco Furfaro, Caterina Bini, Marco Martini (Pd).

Nicola Fratoianni, Nicoletta Guarducci, Luca Fidia Pardini, Marta Glenda Lugano (SI – Verdi).

Federico Eligi, Tania Pace, Paolo Gamba, Agnese Balducci (+Europa).

Giovanni Donzelli, Chiara La Porta, Alessandro Amorese, Irene Gori (FdI).

Andrea Barabotti, Ilaria Benigni, Daniele Spada, Rubina Baldecchi (Lega).

Giorgio Silli, Eva Betti, Mirko Lafranceschina, Cinzia Petrone (Noi Moderati).

Riccardo Ricciardi, Chiara Bartalini, Maurizio Gori, Barbara Fiammetta Tavosanis (M5S). Francesco Bonifazi, Alice Rossetti, Nicola Del Sarto, Lara Baldacci (Azione – Italia Viva). Maurizio Acerbo, Francesca Trasatti, Nicola Cavazzuti, Giulia Romani (Unione Popolare).

Andrea Perillo, Vera Balsimelli, Ivan Della Valle, Manuela Terranova (Italexit).

Marianella Fioravanti, Antonello Cresti, Alagia Scardigli, Enrico Zanieri (Ancora Italia – Italia Sovrana e Popolare).

Rosalba Sgrò, Silvano Simonetti, Carla Briani, Claudio Capecchi (Pci).

Nicola Formisano, Vittoria Polacci, Luca Benassai (Alternativa per l'Italia).



Uninominale Senato: Anna Graziani (Pd), Patrizio La Pietra (FdI, FI, Lega), Manuela Bellandi (M5S), Barbara Masini (Azione – Italia Viva), Rigoletta Vincenti (Unione Popolare), Monica Castro Pivetta (Italexit), Dina Cianelli (Ancora Italia – Italia Sovrana e Popolare, Debora Bianchini (Pci).



Plurinominale Senato: Dario Parrini, Ylenia Zambito, Silvio Franceschelli, Caterina Biti (Pd).

Eros Tetti, Cecilia Bassi, Marco Guercio, Elena Donati (Si – Verdi).

Marco Taradash, Fabio Trivella, Davide Bacarella, Valentina Cosimati (+Europa).

Patrizio La Pietra, Daniela Santanché, Paolo Marcheschi, Susanna Donatella Campione (FdI).

Massimo Mallegni, Rita Pieri, Bernardo Nennini, Lorenza Bondi (FI).

Claudio Borghi, Donatella Legnaioli, Mario Agnelli, Cecilia Cappelletti (Lega).

Sandro Dini, Maria Cristina Bardoni, Enrico Mencattini, Clara Trama (Noi Moderati).

Ettore Licheri, Manuela Bellandi, Gianluca Ferrara, Donatella Bonciani (M5S).

Matteo Renzi, Maria Stella Gelmini, Paolo Russo, Stefania Saccardi (Azione – Italia Viva).

Fabrizio Callaioli, Francesca Conti, Angela Baracca, Daniella Vangieri (Unione Popolare).

Marco Mori, Cinzia Del Bigallo, Guglielmo Mossuto, Claudia Bernabei (Italexit).

Salvatore Catello, Claudia Placanica, Antonio Martello, Alessandra Angeloni (Ancora Italia – Italia Sovrana e Popolare).

Paolo Zara, Stefania Tonni, Marco Pompeo, Francesca Bruni (Pci).

Maria Verita Boddi, Pier Luigi Tossani, Anna Piaceri, Giacomo Collotto (Alternativa per l'Italia).













