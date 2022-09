Continua ad essere buona l'affluenza alle urne degli elettori pratesi, con percentuali superiori a quelle nazionali. Alle ore 19 la percentuale dei votanti registrata nel Comune di Prato per il rinnovo del Parlamento italiano è stata del 60,19%, pari a 76.938 elettori su un totale di 127.830 aventi diritto.

Un risultato che rispecchia anche il dato provinciale solo di poco inferiore: su 175.427 elettori del territorio si è recato alle urne finora il 59,73%, pari a 104.785 elettori. Il comune con l'affluenza più alta è Vaiano con il 61,83%, quello con minore affluenza è invece Cantagallo (53%).

Rispetto alle elezioni del 4 marzo 2018, l’affluenza è più bassa di quasi il 5% sia in provincia che per il Comune di Prato. In particolare cinque anni fa, alle 19, si recò alle urne il 65,27% dei votanti della provincia pratese e il 65,51% dei residenti aventi diritto in città.

Le operazioni di voto si sono ufficialmente e regolarmente aperte alle 7 di questa mattina in tutti i 179 seggi elettorali. Da tempo non si vedeva la fila ai seggi per votare e anche all'Ufficio elettorale del Comune di Prato, dove da stamani sono state rinnovate o duplicate tante schede elettorali per smarrimento o esaurimento degli spazi per la timbratura e anche carte d'identità.

Come è noto si vota fino alle 23, in un'unica giornata, e lo scrutinio inizierà alla chiusura del seggio. L'Ufficio elettorale seguirà lo stesso orario di apertura.

Per il voto è necessario raggiungere il proprio seggio muniti di tessera elettorale e documento di identità valido, provvisto di foto riconoscibile. Se la tessera elettorale è stata smarrita o non ci sono più spazi per la timbratura o si è deteriorata, si potrà scaricare l'attestato sostitutivo di tessera elettorale necessario per il voto, disponibile accedendo tramite Spid, Cie o Cns al seguente link: https://tesseraelettorale.comune.prato.it/

L'attestato deve essere stampato ed è valido solo per le Elezioni di oggi 25 settembre. Si tratta di un'importante innovazione adottata dal Comune di Prato con l'obiettivo di evitare le code che si vengono a creare nei giorni prima del voto per il rinnovo della tessera elettorale.

Oggi fino alle 23, per tutta la durata dei seggi, viene garantita comunque l'apertura straordinaria per il rilascio della tessera in caso di deterioramento, esaurimento spazi o smarrimento dell'originale all'Ufficio Elettorale in piazza Cardinale Niccolò 13 e nelle sedi anagrafiche decentrate Nord in via Sette Marzo 15 e Ovest in via Lorenzo da Prato 17. Il prossimo comunicato con i dati sull'affluenza alle urne è previsto dopo le 19, ora della seconda rilevazione. I dati, costantemente aggiornati, possono essere seguiti sul sito Internet del Comune di Prato all’indirizzo www.comune.prato.it o sulla rete civica Ponet https://www.po-net.prato.it/elezioni/2022/politiche/