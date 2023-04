12.04.2023 h 14:45 commenti

Elezioni Poggio, tanti civici in lista con Palandri che lancia le sue idee per la viabilità

Presentata oggi la squadra con cui il candidato del centrodestra si presenta all'elettorato poggese: tanti volti noti anche alla prima esperienza politica

(e.b.)

Otto civici e quattro politici espressione del centrodestra, sette uomini e cinque donne rappresentativi di tutti i rioni e di variegati settori lavorativi ma anche del mondo dell'associazionismo. Età media che sfiora i 43 anni. E' la lista con cui Riccardo Palandri si presenta al giudizio degli elettori di Poggio a Caiano per le comunali del 14 e 15 maggio. Oggi la presentazione pubblica nella sede del comitato elettorale in via Garibaldi a tre giorni dalla chiusura dei termini per il deposito di liste e programmi.Tra i dodici in squadra troviamo volti noti in paese quali il presidente della Proloco di Poggio,attivo nella Misericordia, consigliere comunale per 19 anni e nel 2001 anche candidato sindaco a Carmignano per il centrodestra. Entrambi, 65 e 56 anni, erano tra i papabili candidati sindaco di questa tornata.Ci sono anche persone alla prima esperienza politica quali, 29 anni, modellista in un’azienda di abbigliamento, e, 45 anni, appuntato scelto dei carabinieri, in servizio alla Compagnia di Prato dopo molti anni alla stazione di Poggio. Per questo mese di campagna sarà in licenza straordinaria elettorale.Ci sono poi due insegnanti di scuole superiori,, 53 e 45 anni, un commerciante,, 35 anni, un geometra,, 65 anni, un avvocato,28 anni. Ridotto al massimo lo spazio dato ai partiti del centrodestra che sostengono Palandri: un posto per la Lega, rappresentata da, 32 anni, capogruppo dell'opposizione in Consiglio comunale che sarà capolista; due per Fratelli d'Italia che schiera la consigliera comunale, 38 anni, (oggi assente) e, 23 anni, studente e dipendente di un negozio di abbigliamento sportivo; Noi moderati-Italia al centro sarà rappresentata da Alessandro Mancini mentre Forza Italia non ha nessun nome in campo.“E’ una lista che rispecchia la mia idea di cambiamento di Poggio a Caiano – spiega Palandri -, un paese che ha al centro il merito, le competenze, la conoscenza dei problemi dei singoli rioni e l’amore per il territorio. Ogni consigliere è stato scelto perché competente per il settore di merito. Ognuno ha contribuito in maniera essenziale alla stesura del programma elettorale”.Palandri ricorda inoltre come abbia dovuto “fare anche delle scelte nella selezione dei consiglieri in lista”. E a tal proposito annuncia di avere deciso “di coinvolgere chi non è in lista per farmi da consigliere particolare su specifici progetti”. In attesa di conoscere il programma nel dettaglio, possiamo anticipare qualche idea che Palandri ha messo nero su bianco sulla viabilità, da sempre punto fragile del piccolo territorio mediceo, crocivia tra tre province, chiuso tra fiume colline e ipercostruito. La proposta di Palandri punta a smantellare quanto modificato recentemente dal sindaco uscente e ricandidato, Francesco Puggelli, ma non solo. E' previsto il ripristino del doppio senso in via Vittorio Emanuele, in via Soffici e sul Ponte al Mulino. Nel caso sia confermato che quest'ultimo presenta problemi di carico, motivo per cui è stato messo a senso unico in entrata, verrebbe installato un semaforo intelligente. Il traffico pesante proveniente da Seano verrebbe dirottato sui Macrolotti pratesi (Prato permettendo, ndr) prima dell'ingresso a Poggetto.Via Cioppi diventerebbe a senso unico da via Vittorio Emanuele e dal Ponte all'Asse nel tratto fino all'incrocio con via Italia 61. Su questo punto, uno dei più critici della viabilità poggese, Palandri punta a realizzare una rotatoria su via Vittorio Emanuele all'altezza dell'incrocio con via Cioppi "ma occorrerà tempo e soldi anche per allargare la strada" chiosa Palandri. Il progetto del Ponte alla Nave, tra Poggio, Comeana e Signa, viene bollato come "avveniristico, troppo costoso e che toglierà poco traffico in paese".Si punta sulla valorizzazione del ricco tessuto associativo e sul rilancio del turismo. Un'amministrazione che punta su cose "di buon senso senza progetti sensazionalistici". Con un'eccezione che riguardo un nuovo impianto sportivo che sarà presentato nelle prossime settimane e per cui potrebbe anche scattare un viaggio a Roma dal governo "amico".