Elezioni Poggio: scuole, cultura e turismo, ecco le proposte di Puggelli

Sulla le priorità sono la nuova De Amicis, tariffe agevolate per il trasporto scolastico e la didattica innovativa. Puggelli: “Poggio a Caiano è un paese vivo e dinamico. Basta con questa narrazione a tinte scure

"Una scuola sempre più di qualità, inclusiva, innovativa, aperta, una scuola capace di far emergere le potenzialità di ciascuno". Così la lista di centrosinistra “Poggio, Insieme!”, a sostegno di Francesco Puggelli sindaco alle amministrative di Poggio a Caiano, riassume il proprio pacchetto di proposte per il mondo della scuola.

Ad entrare nel merito sono le candidate consigliere Francesca Banchini e Sara Sostegni, insegnante una, collaboratrice scolastica l’altra. Entrambe ritengono che didattica innovativa, ammodernamento degli spazi e dell’edilizia scolastica, inclusione e partecipazione, siano gli obiettivi su cui puntare nel prossimo quinquennio.

“In questi mesi di laboratori partecipativi e incontri nei rioni abbiamo ascoltato le richieste di tante famiglie con figli che studiano a Poggio, va detto che a Poggio abbiamo servizi di eccellenza basti pensare al patto educativo di comunità tra il Comune e l’istituto comprensivo Mazzei che ha portato, qualche giorno fa, all’insediamento del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze che ha eletto Emma Hu prima sindaca di Poggio a Caiano, un’importante palestra di democrazia che continueremo a sostenere e valorizzare”, hanno ricordato le due candidate. “Continueremo a sostenere tutti quei progetti in vigore come il Pedibus, il pre e il post scuola – aggiunge Francesca Banchini– implementando ed estendendo anche ai ragazzi della scuola di secondo grado il supporto nel dopo scuola, ma abbiamo una progettualità precisa per questo quinquennio con due obiettivi primari: ottenere i finanziamenti per la nuova scuola De Amicis e potenziare il progetto Dada (Didattiche per Ambienti di Apprendimento) già stretto con l’istituto Mazzei. Di cosa si tratta? L’ammodernamento di spazi e logistica per innovare anche la didattica sull’esempio dei campus anglosassoni". Accanto a questo, c'è l’impegno per l’ammoderneremo degli spazi di educazione fisica e per i giochi didattici all’esterno dei plessi scolastici delle scuole Lorenzo il Magnifico, Filippo Mazzei (per es. tramite il potenziamento delle attrezzature di atletica) ed Edmondo De Amicis e per permettere di svolgere la didattica all’aperto installando apposite strutture. Sul fronte del sostegno alle famiglie Sara Sostegni ricorda che a "Poggio non mancano i contributi per sostenere le famiglie in difficoltà nelle spese correnti, dal nido all’affitto, per i prossimi anni vorremmo far rientrare anche il trasporto scolastico: valuteremo la possibilità di proporre un pacchetto a tariffazione agevolata dedicato ai trasporti scolastici per le uscite didattiche delle scuole primarie. E a proposito di convenzione – conclude – rinnoveremo quella già in essere con Effetà, associazione della Caritas parrocchiale, per il servizio allo studio dei bambini e dei giovani studenti delle scuole elementari e medie".

Per il turismo e la cultura lo slogan scelto è "Rinascimento Fuori Porta". Tra le proposte quella di rafforzare le attività del Museo Soffici e del ‘900 italiano che vedrà anche nuove acquisizioni, potenziare il Fondo “Luigi Corsetti” completandolo, in accordo con la famiglia, con la sezione di storia locale; riproporre la borsa di studio “Luigi Corsetti” e il periodico di approfondimento storico culturale “Ambra”; dedicare una rassegna artistica alla memoria del baritono “Giorgio Gatti” e un un concorso fotografico intitolato alla memoria di “Damiano Letizia”; e infine creare un archivio fotografico “Poggio popolare”, attraverso la condivisione e la messa a disposizione di fotografie “storiche” di cittadini poggesi, da parte di chi vorrà donarne una copia al Comune per la realizzazione di un archivio collettivo dei “volti” e delle storie di Poggio.

“Poggio a Caiano – attacca Puggelli - è paese vivo, dove non mancano i servizi, dinamico, una vera e propria perla della Toscana. Il nostro paese non è un “dormitorio” come lo definisce, anche per iscritto Palandri, portando avanti una narrazione a tinte scure di Poggio. Io sono orgoglioso di Poggio a Caiano e di questa comunità e intendiamo fare ancora di più per migliorare la vivibilità del nostro comune in modo concreto e fattibile, per valorizzare questo nostro splendido territorio che non ha nulla da invidiare a città più grandi”.



