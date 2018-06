08.06.2018 h 20:41 commenti

Elezioni Poggio, la sfida Puggelli-Bresci. Piccola guida al voto

Le urne apriranno alle 7 e chiuderanno alle 23. Lo spoglio inizierà subito dopo. In campo il candidato del centrosinistra Francesco Puggelli e quello del centrodestra Diletta Bresci. Il Movimento 5 Stelle non partecipa

Sono 7.488 i poggesi che domani, 10 giugno, saranno chiamati al voto per eleggere il nuovo sindaco. E' l'unico Comune della provincia pratese coinvolto da questa tornata elettorale amministrativa. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 nei 9 seggi allestiti alla scuola medie Mazzei e alla primaria De Amicis di Poggetto. Lo spoglio inizierà subito dopo. Essendo un Comune sotto i 15mila abitanti, non è previsto ballottaggio. Vince chi ottiene anche solo un voto di differenza dal suo avversario. Due i candidati in campo: per il centrosinistra Francesco Puggelli, 36 anni medico, attuale vicesindaco; per il centrodestra Diletta Bresci, 27 anni, praticante avvocato, militante della Lega. Il Movimento 5 Stelle non partecipa e non ha dato indicazioni di voto.



Il voto può essere espresso: tracciando un segno solo sul nome del candidato sindaco o sul contrassegno di lista o su entrambi. Ciascun elettore può esprimere anche un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendo il cognome nella riga stampata sotto il relativo contrassegno. Se rivolte a persone di sesso diverso le preferenze possono essere due.

Nel 2013, quando si votò anche nella giornata di lunedì, l'affluenza fu del 57,80%, mentre alle politiche dello scorso febbraio si è recato al voto il 77,53% degli aventi diritto.