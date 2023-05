16.05.2023 h 16:56 commenti

Elezioni Poggio, ecco chi entra in Consiglio comunale. Via al toto giunta con un paio di certezze

Dodici i posti per i vincitori, quattro quelli per l'opposizione. La composizione della maggioranza è destinata a cambiare molto presto con le tre nomine per la giunta. Il quarto componente della squadra che affiancherà Palandri nei prossimi 5 anni di governo, sarà un esterno: è l'ex dirigente ai servizi tecnici del Comune di Carmignano

Per la maggioranza, in ordine di preferenze: Diletta Bresci, Patrizia Cataldi, Renzo Breschi, Fabrizio Campanelli. Mauro Mazzoni, Matteo Bonfanti, Piero Baroncelli e Alessandro Mancini; per l'opposizione: Francesco Puggelli, Paola Vettori, Gianluca Pucci e Yohannes Tasselli. Ecco la composizione del nuovo Consiglio comunale di Poggio a Caiano secondo il responso delle urne che ieri ha conferito la fascia tricolore a Riccardo Palandri, candidato del centrodestra, vincitore con il 50,74% dei voti contro il 49,26% del sindaco uscente, Francesco Puggelli. Un dato ufficiale, quello dei consiglieri eletti, ma non ancora pubblicato perchè è emerso un problema sul programma informatico del sito Po-net mentre quello del ministero, Eligendo, specifica solo il risultato elettorale senza preferenze.Gli eletti tra i banchi della maggioranza potrebbero cambiare a brevissimo con le nomine per la giunta. Chi fra di loro sarà chiamato a ricoprire la carica di assessore, potrebbe dimettersi da consigliere permettendo ai primi dei non eletti di entrare in Consiglio. Non è obbligatorio. E a proposito. Tre dei quattro posti della giunta dovrebbero essere riservati agli eletti. E' data per certa Diletta Bresci, campionessa di preferenze, che essendo della Lega permetterebbe anche di soddisfare gli appetiti dei partiti del centrodestra che hanno appoggiato la candidatura civica di Palandri. A quanto pare non si dimetterà da consigliere. L'altra donna (devono essere almeno due per rispettare la paritàdi genere, dovrebbe essere Patrizia Cataldi, insegnante, figlia del compianto dirigente dell'ufficio pubblico, Sarino Cataldi. Passiamo ai maschietti. Tra gli eletti si contendono il posto di assessore Renzo Breschi, commerciante, e Alessandro Mancini, appuntato scelto dei carabinieri in servizio alla stazione di Prato, vicino a Ilatia al centro (Silli). Il secondo uomo, su nomina esterna, è molto conosciuto in zona, è il tecnico Leonardo Mastropieri, 69 anni, già dirigente del vicino Comune di Carmignano, legatissimo al neosindaco.