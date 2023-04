17.04.2023 h 18:28 commenti

Elezioni Poggio, domani il primo confronto pubblico tra Palandri e Puggelli

I due candidati sindaco hanno accettato l'invito di Confartigianato Imprese Prato. L'appuntamento è alle 18.30 al circolo Ambra

Tutto pronto per il confronto all’americana tra i candidati sindaci di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri e Francesco Puggelli che si terrà domani, martedì 18 aprile, al Circolo Ambra a partire dalle 18,30. E' il primo confronto in assoluto tra i due contendenti ed è promosso e organizzato da Confartigianato Imprese Prato per garantire, ai propri imprenditori del territorio, di avere un’informazione diretta e trasparente per una scelta consapevole in occasione delle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio prossimi. Poggio a Caiano è l'unico Comune della provincia di Prato a essere interessato da questa tornata elettorale.

I temi che verranno proposti ai due candidati sindaci sono quelli che più interessano gli operatori economici ma, più in generale, la qualità della vita dell’intera cittadinanza poggese.

Moderatrice dell’incontro sarà la giornalista Eleonora Barbieri di Toscana Tv-Notizie di Prato.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus