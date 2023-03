26.03.2023 h 14:00 commenti

Elezioni Poggio a Caiano, il comitato per Palandri: "Uno schiaffo il Monumento ai caduti smontato dalle ruspe"

Aspre critiche in una lettera confezionata subito dopo la conferenza stampa di fine mandato del sindaco uscente Puggelli. I sostenitori di Riccardo Palandri, candidato del centrodestra, contestano il trattamento riservato ai due simboli del paese: il monumento e piazza XX Settembre: "Un'offesa che ha indignato tanti cittadini"

“Oltre allo scempio del Ponte al Mulino, alcuni monconi di pista ciclabile pericolosa e inutilizzabile e qualche tulipano sulla rotonda di Poggetto, il bilancio di cinque anni di amministrazione Puggelli è racchiuso nella triste immagine della demolizione del Monumento ai Caduti in piazza XX Settembre completamente distrutta. Molti cittadini, con le lacrime agli occhi, ci hanno contattato per sfogarsi sull'immeritato destino di due simboli di Poggio a Caiano”. Così il comitato promotore per Riccardo Palandri, candidato per il centrodestra alle prossime amministrative, risponde al bilancio che il sindaco uscente Pd Francesco Puggelli ha illustrato riguardo alla sua legislatura ( leggi ). Critiche durissime chiuse in una lettera aperta che è arrivata poche ore dopo la conferenza stampa di fine mandato in Palazzo comunale. “Sul progetto della nuova piazza abbiamo già espresso tutta la nostra contrarietà e indignazione, ma sul destino del monumento lo sconcerto è grande dopo aver visto le ruspe al lavoro per smontarlo pezzo pezzo come se fosse una cosa di poco valore e con il rischio di danneggiarlo irrimediabilmente – si legge – ricordiamo al sindaco che, come raccontano i cittadini e i libri di storia, la piazza fu realizzata così com'era a servizio del monumento e non viceversa. Quella che Puggelli sta facendo a pezzi non è solo un'opera del noto scultore Mario Moschi, ma anche un omaggio alle vite dei giovani soldati italiani deceduti durante le Guerre, un monumento fortemente voluto e pagato dai poggesi”.Per avvalorare l'aspra critica, il comitato promotore Riccardo Palandri sindaco richiama le parole di Marco Martini che ha preceduto per due mandati Puggelli: “E' il monumento principale a cui rendiamo omaggio nelle celebrazioni ufficiali, il centro del paese, un punto di aggregazione che dovrà essere valorizzato quando la piazza sarà risistemata dopo la tempesta di vento di marzo 2015”.Il comitato dice che sono tanti i cittadini che hanno chiesto un intervento per fermare quello che sta succedendo in piazza XX Settembre: “Puggelli dice di aver fatto tutto d'accordo con i poggesi, con quei tavoli di partecipazione che aveva organizzato ma nei quali era quasi impossibile esprimere il dissenso e essere ascoltati. Noi invece i poggesi li ascoltiamo”. E infine: “Nel progetto che Puggelli intende con autoritaria convinzione portare a termine, il monumento sarà destinato a mero accessorio di arredamento della piazza, sempre se non verrà danneggiato e sarà possibile ricollocarlo. Uno schiaffo in piena faccia per i poggesi e un'offesa alla memoria di chi ha donato la propria vita per la libertà e la democrazia”.