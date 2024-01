27.01.2024 h 20:54 commenti

Elezioni, nome a sorpresa per il centrodestra: Alessia Galdo in pole position

Fratelli d'Italia sta trovando la convergenza sulla giovane notaia che al momento ha superato gli altri due nomi rimasti in campo: Gianni Cenni e Tommaso Cocci

(e.b.)

Nel centrodestra spunta un nome a sorpresa per la candidatura a sindaco di Prato. E’ quello di Alessia Galdo, notaia come il padre Gennaro, 36 anni, moglie dell’imprenditore del settore logistico Federico Albini.Il suo nome, a cui ha lavorato l’onorevole Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia e la corrente del partito pratese che fa capo a lui, è in pole position per decollare verso l’appuntamento elettorale della prossima primavera superando quelli dell'ex assessore Gianni Cenni e del consigliere comunale Tommaso Cocci, anche lui vicino a Donzelli.Seppur con alle spalle una famiglia di destra legata a doppio filo con l’Msi, Galdo può essere considerata una candidatura civica perché non ha alcuna esperienza politica e amministrativa. Se l’ipotesi diventasse realtà significherebbe, dunque, che il centrodestra avrebbe deciso di pescare non dal proprio “vivaio” di attuali rappresentanti ma di rivolgersi a nuove leve. Un modo anche per uscire dal dualismo Cenni-Cocci che riflette la guerra intestina al partito di Giorgia Meloni tra le due correnti che rappresentano.Il “coniglio” è stato tirato fuori dal cilindro oggi, 27 gennaio, e ci sarebbe già in corso un dialogo aperto con i partiti della coalizione per trovare una convergenza.