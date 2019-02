31.01.2019 h 17:17 commenti

Elezioni, nel centrodestra è ancora rebus. Silli ribadisce il suo no

Il nome del deputato di Forza Italia è di nuovo in cima alla lista dei papabili candidati a sindaco che però gela tutti

Il centrodestra è ancora alla ricerca di un candidato sindaco che ricompatti la coalizione. Le prossime ore saranno decisive, prima con il vertice regionale tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, poi con quello locale che coinvolgerà anche Energie per l'Italia, liste e movimenti civici. Il nome di Daniele Spada, funzionario di Confcommercio è ancora in piedi, ma negli ultimi giorni è tornato in auge il nome del deputato di Forza Italia, Giorgio Silli. In molti lo indicano come l'unica soluzione forte per correre uniti contro il sindaco uscente Matteo Biffoni, candidato per il Pd. Lui però ribadisce elegantemente la sua indisponibilità: "Non so niente di questa storia - afferma Silli - ma dubito che venga fatto il mio nome perché come ho già spiegato più volte, Prato ha bisogno di me a Roma". Il no alla candidatura a sindaco non è quindi, un voltare le spalle alla città o contraddire l'attaccamento dimostrato in questi anni: "Anzi, è il contrario. A Roma rappresento le istanze del nostro distretto ai limiti dell'ossessione. Ho preso degli impegni con la città e li voglio rispettare. I miei atti parlamentari parlano chiaro. Fare il deputato seriamente è tutt'altro che una passeggiata". Come uscire dall'impass quindi? L'onorevole Silli non vuole fare nomi ma indica la strada: "La politica deve essere fatta dai politici". Parole che non piaceranno ai civici in ballo.

