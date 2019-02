22.02.2019 h 20:00 commenti

Elezioni, nel centrodestra ancora niente di fatto. Martedì vertice nazionale

L'incontro di domani tra i referenti regionali è saltato. Lo scontro sui nomi di Spada e Pieri è nelle mani dei vertici nazionali. La coordinatrice provinciale di Forza Italia Erica Mazzetti attacca la Lega sulla scelta di Spada

E' saltato il vertice regionale previsto per domani mattina, 23 febbraio, tra i leader regionali del centrodestra. La causa è un impegno improvviso della responsabile toscana della Lega, Susanna Ceccardi ma d'altronde che senso ha discutere dei candidati sindaco di Prato, Firenze e Livorno prima della riunione dei vertici nazionali di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia slittata a martedì prossimo con il rischio che vengano rimischiate le carte? Toccherà a Salvini, Berlusconi e Meloni infatti, sbrogliare l'intricata matassa che si è creata a livello locale per riunire la coalizione attorno a un nome nelle tre città toscane capoluogo. A Prato in particolare il Carroccio toscano è impegnato a difendere con le unghie e con i denti la candidatura del funzionario di Confcommercio Daniele Spada che invece non piace a una parte di Fratelli d'Italia e del tutto a Forza Italia che preferirebbe la propria capogruppo in Consiglio comunale Rita Pieri. In quasi un mese di trattative non è stato possibile ricomporre le fratture neanche cercando terzi nomi e ora il clima è sempre più teso tanto che saranno i leader nazionale a dover trovare una soluzione, subito dopo il test elettorale in Sardegna.

Intanto però è guerra. All'agenzia Dire la coordinatrice provinciale Erica Mazzetti ha rilasciato dichiarazioni molto dure contro la responsabile della Lega Toscana Susanna Ceccardi e il commissario pratese Andrea Recaldin accusati di aver deciso da soli già molto tempo fa il nome di Spada, senza confronto: "Ho saputo che i primi contatti con Spada risalgono allo scorso agosto. Pensavano di poter arrivare con la minestra pronta, ma dinanzi alle imposizioni da dittatore mi irrigidisco. Perchè imporre con la forza questi nomi di sola fiducia di Ceccardi?"

Gli azzurri pratesi proseguono il fuoco di fila ricordando a Recaldin gli scarsi successi elettorali nel suo paese d'origine, Piove di Sacco in provincia di Padova dove è stato battuto due volte dal centrosinistra. "Recaldin cosa vuole adesso, un posto in Giunta in caso di vittoria?" chiosa Mazzetti. Fratelli d'Italia invece si trova sostanzialmente spaccata fra chi come il coordinatore Gianni Cenni nutre delle riserve sul metodo seguito finora e il dirigente nazionale Cosimo Zecchi schierato a favore del funzionario della Confcommercio, Daniele Spada.

Un quadro tutt'altro che roseo quindi. Martedì sapremo se i leader nazionali riusciranno a portare il sereno e soprattutto la calma.