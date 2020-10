12.10.2020 h 17:47 commenti

Elezioni Misericordia, Mannelli verso la riconferma. Ecco i membri del nuovo Magistrato

Ha ottenuto il maggior numero di voti, nell' organo di vertice dell'Arciconfraternita tre nuove entrate e nove conferme. Giovedì prossimo verranno eletti il proposto, il governatore e il provveditore

Con 1.825 voti Gianluca Mannelli è risultato il più votato alle elezioni per il rinnovo del Magistrato dell’ Arciconfraternita della Misericordia. Il proposto uscente era capolista e ha ottenuto 85 voti in più rispetto alla tornata elettorale di quattro anni fa. Nel nuovo Magistrato, organo di vertice della Misericordia ci sono tre nuove entrate Cristiano Salvini, Liberato Ilardi e Carlo Sacrdazzi e nove conferme. I dodici membri sono Gianluca Mannelli (1.825 voti), Alessandro Castagnoli (1.185 voti ), Laila Minelli (1.003 voti ), Giuliano Manzione (1.002 voti), Lorenzo Balloni (951 voti), Cristiano Salvini (943 voti), Enrico Benelli (934voti ), Antonella Meli (924 voti ), Liberato Ilardi (n 911) voti , Francesco Logli (864 voti), Maurizio Bigagli (862 voti ) e Carlo Scardazzi (791 voti).

Giovedì prossimo, 15 ottobre, il Magistrato uscente guidato dal proposto Gianluca Mannelli compirà l’ultimo atto del suo mandato procedendo alla proclamazione degli eletti. Poi, toccherà al membro anziano del nuovo organo, Enrico Benelli, convocare la prima riunione del Magistrato fresco di nomina, il quale dovrà eleggere al proprio interno le principali cariche della Misericordia: proposto (il presidente che assume la direzione dell’ente), governatore (incarico di tipo morale, deputato al rispetto delle tradizioni) e provveditore (primo responsabile dei servizi).

Ieri, domenica 11 ottobre, nei 23 seggi allestiti in altrettante sezioni si sono recati alle urne 2.174 elettori. Rispetto alle precedenti elezioni si registra un leggero calo dell’affluenza del 3,1% (quattro anni fa i votanti furono 2.243). Era presente una sola lista contenente i nomi di diciotto candidati per dodici posti, così come previsto dallo statuto.

Nell’occasione si è proceduto anche al rinnovo del Collegio dei sindaci revisori, dove sono stati eletti, con il ruolo di "effettivi", Fabio Tempestini, Paolo Zanolla e Caterina Rossi, mentre tra i "supplenti", sono stati scelti Giovanni Zanolla e Ilaria Risaliti.





