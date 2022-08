29.08.2022 h 12:08 commenti

Elezioni, la squadra Pd ai nastri di partenza con un solo pratese: "Non conta il luogo di nascita, conta lavorare per il territorio"

Il segretario provinciale: "Esprimiamo buoni candidati. Le nostre proposte stanno tutte dentro il programma elettorale del partito nazionale". I temi pratesi messi sul tavolo dall'unica espressione del territorio, l'ex sindaco di Poggio a Caiano: interramento della Declassata al Soccorso, collegamento tranviario Prato-Firenze, ampliamento dell'ospedale, rafforzamento degli uffici giudiziari

Caro energia, lavoro, ambiente, sanità, scuola, giovani. Il Pd di Prato si prepara ad aprire la campagna elettorale per le politiche del 25 settembre con una squadra di non pratesi – unica eccezione l'ex due volte sindaco di Poggio a Caiano, Marco Martini – ma, per dirla con le parole del segretario provinciale, Marco Biagioni, “assolutamente preparata, competente, in grado di fare gli interessi del territorio e di rappresentare le idee del nostro partito”. La squadra è stata presentata oggi, lunedì 29 agosto, alla stampa, in attesa dell'incontro pubblico di mercoledì sera, alle 21, alla Beste Hub, il gioiello tessile aperto pochi mesi fa in via Bologna, a Coiano., 48 anni, originario di Montevarchi, senatore uscente, economista ex renziano, e, assessore comunale di Camaiore, sono rispettivamente candidati all'uninominale della Camera e del Senato;, 42 anni, di Agliana, già eurodeputato, attuale responsabile nazionale del Pd per i rapporti con movimenti e associazioni;, 46 anni, di Pistoia, sottosegretario uscente;, 70 anni: sono i candidati del listino plurinominale della Camera (assente la capolista Anna Ascani, umbra di 34 anni, sottosegretario uscente).Ci ha pensato Martini a dare un tocco di pratesità alla schiera inserendo nella presentazione questioni di spiccato sapore territoriale: potenziamento degli uffici giudiziari, ampliamento dell'ospedale, interramento della Declassata al Soccorso, collegamento tranviario Prato-Firenze, rafforzamento dei collegamenti da e per la Vallata. Per il resto, questioni di ampio respiro “con una visione completamente diversa da quella proposta dal centrodestra”, più volte chiamato in causa come (ir)responsabile di aver “sfasciato un Governo che stava lavorando per dare risposte al Paese”. "Fa sorridere la destra che chiede cura per le famiglie e per le imprese - è stato detto - dopo averle gettate nel panico".“Vincono le idee – ha detto il segretario provinciale, provando a spostare l'attenzione dai malumori che serpeggiano nel suo partito dopo la composizione delle liste dei candidati e dopo, soprattutto, il caso-Squittieri ( leggi ) – era fondamentale che il Pd potesse esprimere la sua idea, il suo pensiero e lo ha fatto con dodici punti su altrettante questioni che sono entrate a pieno titolo nel programma elettorale del Pd nazionale”. I candidati danno al Pd di Prato il bollino di partito capace, radicato, in grado di esprimere “il buon governo” e di proiettare la città “a livelli europei”: apprezzamenti che, seppure frutto di altre intenzioni, non fanno che alimentare la solita domanda: “Perché allora non ci sono candidati pratesi”? “Ci interessa partire da Prato con idee e proposte – la replica di Biagioni – non dimentichiamo che siamo tra le poche federazioni che non hanno un parlamentare uscente e questa condizione ci ha indebolito. In più, è da tenere presente la riduzione dei parlamentari. In ogni caso le scelte nazionali sono andate in una direzione diversa ma quello che conta è che esprimiamo una buona squadra”.Nannicini ha puntato sul caro bollette: “Tetto nazionale al prezzo dell'elettricità e compensazione fino al 50 per cento degli extracosti delle imprese per gas ed elettricità”. Un tema di stretta attualità che interessa il distretto con a sua bella fetta di imprese energivore. Di giovani, lavoro e sociale ha parlato Graziani: “Agevolazioni per i giovani che hanno idee ma si scontrano con la burocrazia, formazione del lavoro dove c'è la richiesta”, alcune delle proposte in estrema sintesi. Bini ha sottolineato la grande attenzione riservata a Prato nel corso del suo ultimo mandato con i 10 milioni di euro arrivati con la legge di conversione del Bilancio: “L'economia pratese è un pilastro importantissimo, lo so e l'ho dimostrato con il mio impegno nonostante io venga da un'altra città”. E un altro tema più volte richiamato da Bini: “C'è bisogno di stare accanto a chi ha più accusato gli effetti della pandemia: sono aumentate le persone con problemi psicologici e di socialità: necessario uno sforzo, nessuno deve restare indietro e il partito deve arrivare anche da loro”. Furfaro ha parlato di Prato come di “sinonimo di modello che in Toscana ha permesso al Pd di vincere e convincere attraverso due elementi: “Il buon governo con soluzioni ai problemi quotidiani delle persone, il valore proprio di una terra di opportunità che dà occasioni a tutti. La destra ha una visione aberrante della società, noi siamo invece per una comunità coesa e capace di affrontare le sfide del tempo”. Questioni più pratesi, anzi solo pratesi – lo abbiamo già detto – quelle messe sul banco da Marco Martini che ha ricordato, tirando in ballo ancora il centrodestra, come in quel programma non sia mai citata la parola sanità: “E' un tema importante e questo territorio lo sa, un tema centrale nel dibattito politico e nell'impegno di ciascuno di noi”.In attesa che la campagna elettorale prenda il volo e in attesa della presentazione ufficiale dei candidati alla città, il primissimo appuntamento in casa Pd è domani, alle19, con l'inaugurazione del comitato elettorale in via Pugliesi.