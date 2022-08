31.08.2022 h 09:14 commenti

Elezioni, La Porta (FdI): "Solo ora Regione e Asl si ricordano di risolvere la chilometriche liste d'attesa"

Attacco della candidata alla Camera dopo la convocazione di un incontro con istituti medici privati e associazioni di volontariato per abbattere i tempi di attesa. Il consigliere regionale Petrucci annuncia un'interrogazione

“Vergognoso che Regione e la Asl Toscana centro si ricordino solo in campagna elettorale delle chilometriche liste d’attesa! Guarda caso la Giunta regionale si muove soltanto con le

elezioni alle porte”. A dirlo è Chiara La Porta, candidata alla Camera con Fratelli d'Italia, a proposito del fatto che “la Asl ha convocato istituti medici privati e associazioni di volontariato mettendo a disposizione circa 5 milioni di euro per abbattere le liste d’attesa per le visite specialistiche”. Il consigliere regionale Diego Petrucci, componente della commissione Sanità, ha annunciato una interrogazione all'assessore Bezzini: “La sanità in Toscana è ridotta ad un obolo elettorale, soldi pubblici usati ad orologeria mentre medici e infermieri da due anni chiedono,

minacciando anche dimissioni in massa soprattutto dai pronto soccorso, assunzioni per far fronte a turni massacranti e garantire assistenza e servizi” il suo commento. “La salute – concludono i due esponenti di Fratelli d'Italia – dovrebbe essere una priorità sempre e comunque”.







